YAŞAM Haberleri

Üç aylar orucu ne zaman tutulur? 2025-2026 Üç aylar (Recep ayı) orucu nasıl, kaç gün tutulur?
Üç aylar orucu, 2025 Recep ayının idrak edilmeye başlamasıyla birlikte milyonlarca Müslümanın gündeminde yer almaya başladı. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içinde barından üç aylar, 21 Aralık Pazar günü başladı. İslam camiası tarafından ise üç aylarda ne zaman ve kaç gün boyunca oruç tutulması gerektiği merak ediliyor. Peki, üç aylar orucu ne zaman tutulur? 2025-2026 Üç aylar (Recep ayı) orucu nasıl, kaç gün tutulur? İşte detaylar...

2025 yılında üç ayların ikinci kez başlamasıyla birlikte oruç tutmak isteyen vatandaşlar, üç aylar orucunun ne zaman tutulması gerektiğini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, üç aylar orucunun hükmü başlıklı yazısıyla, üç aylarda ne kadar ve nasıl oruç tutulmaması gerektiğini belirtiyor. Peki, üç aylar orucu ne zaman tutulur? İşte Diyanet'e göre üç aylarda oruç tutmanın hükmü.

ÜÇ AYLAR ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Üç aylar, Recep ayıyla birlikte 21 Aralık 2025 Pazar günü başlayacak. Bu tarihten itibaren dileyen vatandaşlar nafile olmak üzere oruç tutabilir.

ÜÇ AYLARDA ORUÇ TUTMAK FARZ MI?

Halk arasında üç aylar diye bilinen Receb, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), Receb ayı girdiğinde "Allah'ım! Receb ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır.” diye dua etmiştir. (Taberânî, el-Mu‘cemü'l-evsat, 4/189 [3939]; Beyhakî, Şu‘abü'l-îmân, 5/348-349 [3534])

Oruç tutmak Ramazan ayında farzdır. (el-Bakara, 2/184-185)

Buna göre; Recep ve Şaban ayında tutulan oruçlar nafile orucu olarak yer almaktadır. Farz olan oruç Ramazan ayında tutulan oruçtur.

RECEP VE ŞABAN AYINDA ORUÇ TUTULUR MU?

Receb ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamber'in (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nâfile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır. (Buhârî, Savm, 52-53 [1969-1973]; Müslim, Sıyâm, 173-179 [1156-1157]; Ebû Dâvûd, Savm, 54 [2428]; İbn Mâce, Sıyâm, 43 [1741])

Bu itibarla, Receb ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nâfile oruç tutabilir.

