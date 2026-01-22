GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Uçan Terzi“ olarak bilinen Avusturyalı mucit Franz Reichelt, 1912’de kendi yaptığı giyilebilir paraşütle nereden atlayarak hayatını kaybetmiştir? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

Uçan Terzi“ olarak bilinen Avusturyalı mucit Franz Reichelt, 1912’de kendi yaptığı giyilebilir paraşütle nereden atlayarak hayatını kaybetmiştir? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

Havacılık tarihinin ilk yıllarında, insanlığı uçurma hayali kuran pek çok mucit bazen bu tutkularının kurbanı olmuştur. "Uçan Terzi" lakabıyla tanınan Avusturya asıllı Fransız mucit Franz Reichelt'in hikayesi, bu trajik denemelerin en bilinenlerinden biridir.

"Uçan Terzi" olarak bilinen Franz Reichelt, 1912'de kendi yaptığı giyilebilir paraşütle nereden atlayarak hayatını kaybetmiştir?

Kendi tasarladığı ve "giyilebilir paraşüt" adını verdiği kıyafeti denemek isteyen Reichelt, 4 Şubat 1912 sabahı Fransız yetkililerden aldığı özel izinle Paris'in en ikonik yapısına çıktı. Bir kukla yerine bizzat kendisinin atlayacağını son anda duyuran mucit, binlerce kişinin ve kameraların önünde kendisini boşluğa bıraktı. Ancak tasarımı beklediği gibi açılmadı ve sert bir şekilde zemine çakılarak hayatını kaybetti.

Cevap: Eyfel Kulesi

Kaynak: Haber Merkezi

