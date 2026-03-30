UEFA Avrupa Lig’i şampiyonluğunu 7 kez ile en çok kazanan kulüp hangisidir? Milyoner Sorusu
UEFA Avrupa Ligi (eski adıyla UEFA Kupası) şampiyonluğunu 7 kez ile en çok kazanan kulüp Sevilla'dır.
İspanyol temsilcisi, bu kupada çıktığı tüm finalleri kazanma başarısı göstererek "Kupanın Hakimi" olarak anılmaya başlanmıştır. Sevilla'nın şampiyonluk yaşadığı yıllar şunlardır:
2006
2007
2014
2015
2016
2020
2023
Sevilla'yı 3'er şampiyonlukla Liverpool, Juventus, Inter ve Atlético Madrid takip etmektedir.
