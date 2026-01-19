Ufuk Özkan’ın kardeşi abisinin son durumunu duyurdu! Ufuk Özkan’ın sağlık durumu nasıl?

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan’ın sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Özkan’da İnfluenza A tespit edildiği ve enfeksiyon riskine karşı ziyaretlerin kısıtlandığı duyuruldu.

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yapıldı.

Karaciğer nakli için uygun donör bekleyen Özkan'ın kardeşi Umut Özkan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda oyuncunun sağlık sürecine dair endişe verici bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

Türkiye günlerdir sevilen dizi ve sinema oyuncusu Ufuk Özkan'dan gelecek iyi haberleri beklerken, kardeşi Umut Özkan'dan gelen açıklama sürecin hassasiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

"Geniş Aile”, "Oflu Hoca”, "Emret Komutanım”, "Cenazemize Hoş Geldiniz”, "Aile Terbiyesi” ve "Adalet” gibi çok sayıda film ve dizide rol alan Ufuk Özkan'ın bir süredir karaciğer yetmezliği ile mücadele ettiği biliniyor.

KARDEŞİNDEN SON DURUM AÇIKLAMASI

Nakil için uygun donör arayışı devam ederken, oyuncunun sağlık durumunda yeni bir gelişme yaşandı.

Umut Özkan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Kamuoyunu bilgilendirme ve yaşanan durumu yeniden paylaşma gereği duymaktayım. Ağabeyim Ufuk Özkan'da üst solunum yolu enfeksiyonu gelişmiş olup, yapılan tetkikler sonucunda İnfluenza A testleri pozitif çıkmıştır. Doktorlarımız, bu enfeksiyonun mevcut karaciğer yetmezliğini ağırlaştırma riski taşıdığını özellikle vurgulamaktadır.

Bu gelişme nedeniyle, yeni bir tarih açıklanana kadar ziyaretlerin kısıtlandığı bildirildi.

Açıklamasında donör arayışının sürdüğünü de vurgulayan Umut Özkan, özellikle sanat camiasına çağrıda bulunarak, "Burada bir kez daha önemle belirtmek isterim ki karaciğer donörü arayışımız devam etmektedir. Özellikle daha önce ağabeyimle yolu kesişmiş, onu tanıyan tiyatro ve sanat camiasından kişilerin, Instagram hesabım üzerinden benimle iletişime geçmeleri büyük önem arz etmektedir.” dedi.

