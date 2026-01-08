GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bulunan biri, 24 saat içinde kaç defa gün doğumu ve gün batımı görür? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

- Güncelleme Tarihi:

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bulunan biri, 24 saat içinde kaç defa gün doğumu ve gün batımı görür? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

Dünya etrafındaki devasa hızı sayesinde zaman ve mekân algısını tamamen değiştiren Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS), astronotlara yeryüzünde tanık olunamayacak bir görsel şölen sunar. İstasyonun yaklaşık 28.000 km/s hızla hareket etmesi, Dünya çevresindeki bir tam turunu çok kısa bir sürede tamamlamasına neden olur.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Bulunan Biri, 24 Saat İçinde Kaç Defa Gün Doğumu ve Gün Batımı Görür?

Doğru Cevap: 16 Defa

ISS, Dünya yörüngesindeki bir tam turunu yaklaşık 90 dakikada tamamlar. Bu hızlı tempo nedeniyle astronotlar her 45 dakikada bir gün doğumu veya gün batımıyla karşılaşırlar. Sonuç olarak, dünyadaki 24 saatlik bir zaman dilimi içerisinde toplamda 16 kez gün doğumu ve 16 kez gün batımı yaşanmış olur.

Kaynak: Haber Merkezi

