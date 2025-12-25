UNICEF verilerine göre, dünyada 2023’te doğan bebeklerin sayısı Türkiye nüfusunun yaklaşık ne kadarıdır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bu kez küresel nüfus ve demografi bilgisine yönelik dikkat çeken bir soru izleyicilerin karşısına çıktı. UNICEF verilerine dayanan soru merak uyandırdı.
UNICEF verilerine göre, dünyada 2023'te doğan bebeklerin sayısı Türkiye nüfusunun yaklaşık ne kadarıdır?
A: Yarısı
B: 1,5 katı
C: 3 katı
D: 5 katı
Doğru cevap: B: 1,5 katı
Kaynak: Haber Merkezi