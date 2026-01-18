Ünlü türkü Drama Köprüsü’nde Hasan mezar taşlarını ne zannetmiştir? Beyaz’la Joker 100 bin tl’lik soru
- Güncelleme Tarihi:
Balkan coğrafyasının hüzünlü ve destansı halk ezgilerinden biri olan "Drama Köprüsü" türküsü, Debreli Hasan isimli bir eşkıyanın (halk kahramanının) hikayesini anlatır. Türkünün sözleri, sadece bir kaçışı değil, aynı zamanda derin bir yalnızlığı ve ölümü ensesinde hisseden bir adamın ruh halini tasvir eder.
Drama Köprüsü türküsünde geçen o meşhur dizede Hasan, mezar taşlarını neye benzetmiştir?
Türkünün en çarpıcı kıtalarından biri şöyledir;
"Drama Köprüsü Hasan, dardır geçilmez,Soğuktur suları Hasan, bir tas içilmez.Anadan geçilir Hasan, yardan geçilmez.At martini de Debreli Hasan, dağlar inlesin,Drama mahpusunda Hasan, dostlar dinlesin."
Hasan, peşindeki takipten kaçarken veya gecenin karanlığında yolunu bulmaya çalışırken, bir mezarlığın yanından geçer. O anki korkusu, heyecanı veya içinde bulunduğu ruh haliyle beyaz mezar taşlarını uzaktan kendisine doğru gelen birer düşman veya engel olarak görür.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”