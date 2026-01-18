Ünlü türkü Drama Köprüsü’nde Hasan mezar taşlarını ne zannetmiştir? Beyaz’la Joker 100 bin tl’lik soru

Balkan coğrafyasının hüzünlü ve destansı halk ezgilerinden biri olan "Drama Köprüsü" türküsü, Debreli Hasan isimli bir eşkıyanın (halk kahramanının) hikayesini anlatır. Türkünün sözleri, sadece bir kaçışı değil, aynı zamanda derin bir yalnızlığı ve ölümü ensesinde hisseden bir adamın ruh halini tasvir eder.

Drama Köprüsü türküsünde geçen o meşhur dizede Hasan, mezar taşlarını neye benzetmiştir?

"Drama Köprüsü Hasan, dardır geçilmez, Soğuktur suları Hasan, bir tas içilmez. Anadan geçilir Hasan, yardan geçilmez. At martini de Debreli Hasan, dağlar inlesin, Drama mahpusunda Hasan, dostlar dinlesin."

Hasan, peşindeki takipten kaçarken veya gecenin karanlığında yolunu bulmaya çalışırken, bir mezarlığın yanından geçer. O anki korkusu, heyecanı veya içinde bulunduğu ruh haliyle beyaz mezar taşlarını uzaktan kendisine doğru gelen birer düşman veya engel olarak görür.

Cevap: Koyun

