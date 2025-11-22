Uzak Şehir 39. Bölüm Fragmanı - 2 İzle! | Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı izle! Uzak Şehir 38. bölüm full HD izle

Uzak Şehir’de bu hafta Ecmel’in Deniz Cihan’ı kaçırması ve sonrasında torunu olduğunu öğrenmesiyle yaşanan süreç Albora’da tüm taşları yerinden oynatır. Peki, Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Uzak Şehir 39. bölüm 2. fragmanı...

Uzak Şehirin bu haftaki bölümünde Ecmel, Cihan ve Sadakat'e hayatlarının en acı gününü yaşatmak için harekete geçerken, Cihan'ın Deniz'i kaçırması olayları içinden çıkılmaz bir noktaya sürüklüyor. Ecmel ile Cihan'ın yüz yüze geldiği ve silahların çekildiği anda patlayan fırtına ise Cihan ile Deniz'e dair büyük bir sırrı açığa çıkarıyor. Peki, Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Uzak Şehir 39. bölüm fragmanına dair merak edilenler…

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Uzak Şehir'in yeni bölüm fragmanı, Kanal D'nin resmi internet sitesi üzerinden izleyicilere sunuluyor.

UZAK ŞEHİR 38. BÖLÜM ÖZETİ

Uzak Şehir, yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Yapımını AyNa Yapımın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmakın yazdığı dizinin yönetmenliğini ise Ahmet Katıksız yürütüyor.

Şahin'in gözlerini kapamadan önce söylediği son sözler, Cihan'ın uzun süredir çözemediği tüm gizemleri aydınlatmasına yardımcı olur. Saklanan gerçeklerin hesabını sormak isteyen Cihan, Ecmel'in karşısına çıkar; bu karşılaşma iki aile arasındaki nefretin daha da büyümesine neden olur. Cihan ve Alya yaklaşan tehlikeyi hissettiklerinden her zamankinden daha temkinli davranırken, Kaya'nın ameliyatının başarılı geçmesi aileyi sevindirir. Ancak Şahin'den gelen haber tüm dengeleri alt üst eder ve aileyi derin bir yasa boğar.

Alya ve Cihan, oğulları için var güçleriyle mücadele ederken, Boran'ın gözlerini açması Albora ailesindeki tüm dengeleri nasıl etkileyecek?

