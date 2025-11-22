GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,51
EURO
48,89
STERLİN
55,80
GRAM
5.771,46
ÇEYREK
9.490,43
YARIM ALTIN
18.891,94
CUMHURİYET ALTINI
37.606,83
YAŞAM Haberleri

Uzak Şehir 39. Bölüm Fragmanı - 2 İzle! | Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı izle! Uzak Şehir 38. bölüm full HD izle

Uzak Şehir 39. Bölüm Fragmanı - 2 İzle! | Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı izle! Uzak Şehir 38. bölüm full HD izle
Uzak Şehir’de bu hafta Ecmel’in Deniz Cihan’ı kaçırması ve sonrasında torunu olduğunu öğrenmesiyle yaşanan süreç Albora’da tüm taşları yerinden oynatır. Peki, Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Uzak Şehir 39. bölüm 2. fragmanı...

Uzak Şehirin bu haftaki bölümünde Ecmel, Cihan ve Sadakat'e hayatlarının en acı gününü yaşatmak için harekete geçerken, Cihan'ın Deniz'i kaçırması olayları içinden çıkılmaz bir noktaya sürüklüyor. Ecmel ile Cihan'ın yüz yüze geldiği ve silahların çekildiği anda patlayan fırtına ise Cihan ile Deniz'e dair büyük bir sırrı açığa çıkarıyor. Peki, Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Uzak Şehir 39. bölüm fragmanına dair merak edilenler…

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Uzak Şehir'in yeni bölüm fragmanı, Kanal D'nin resmi internet sitesi üzerinden izleyicilere sunuluyor.

UZAK ŞEHİR 39. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

UZAK ŞEHİR 38. BÖLÜM ÖZETİ

Uzak Şehir, yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Yapımını AyNa Yapımın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmakın yazdığı dizinin yönetmenliğini ise Ahmet Katıksız yürütüyor.

Şahin'in gözlerini kapamadan önce söylediği son sözler, Cihan'ın uzun süredir çözemediği tüm gizemleri aydınlatmasına yardımcı olur. Saklanan gerçeklerin hesabını sormak isteyen Cihan, Ecmel'in karşısına çıkar; bu karşılaşma iki aile arasındaki nefretin daha da büyümesine neden olur. Cihan ve Alya yaklaşan tehlikeyi hissettiklerinden her zamankinden daha temkinli davranırken, Kaya'nın ameliyatının başarılı geçmesi aileyi sevindirir. Ancak Şahin'den gelen haber tüm dengeleri alt üst eder ve aileyi derin bir yasa boğar.

Alya ve Cihan, oğulları için var güçleriyle mücadele ederken, Boran'ın gözlerini açması Albora ailesindeki tüm dengeleri nasıl etkileyecek?

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER