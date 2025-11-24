Uzak Şehir 39 Bölüm İzle || Uzak Şehir 39. Bölüm Full Tek Parça: Uzak Şehir 39. bölüm full izle, Uzak Şehir son bölüm izle! Kanal D Uzak Şehir Canlı Yayın ve Full Tek Parça

Mardin'in eşsiz atmosferinde çekilen ve her bölümüyle izleyicilerin ilgisini üzerine toplayan Uzak Şehir, 24 Kasım Pazartesi akşamı 39. bölümüyle Kanal D ekranlarında olacak. Başrollerini Ozan Akbaba ile Sinem Ünsal'ın paylaştığı yapım, hem güçlü kadrosu hem de sürükleyici senaryosuyla ekran başındakilere heyecanlı anlar yaşatmaya devam ediyor. İzleyiciler şimdiden "Uzak Şehir 39 bölüm izle”, "Kanal D canlı yayın” ve "Uzak Şehir canlı izle” aramalarını yapmaya başladı.

Uzak Şehir Dizisinin Hikâyesi

Kanada'dan küçük oğlu ile birlikte Mardin'e gelen Alya, vefat eden eşinin son arzusunu yerine getirmek için zorlu bir yolculuğa çıkar. Bu süreçte hem geçmişiyle hesaplaşır hem de karşısına çıkan engelleri aşmaya çalışır. Onun hikâyesi, Cihan ile yollarının kesişmesiyle bambaşka bir boyut kazanır.

Uzak Şehir Oyuncu Kadrosu

Dizide Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Mehmet Polat, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer rol alıyor.

Çekimlerin Yapıldığı Yer

Uzak Şehir, tarihi dokusuyla ünlü Mardin'in Midyat ilçesinde çekiliyor. Mekân seçimleri, dizinin atmosferini daha da etkileyici kılıyor.

Uzak Şehir 39. Bölüm Canlı İzleme Seçenekleri

24 Kasım Pazartesi akşamı yayınlanacak Uzak Şehir 39 Bölüm, saatinde Kanal D canlı yayın üzerinden HD kalitede izlenebilecek. Ayrıca dizi bölümleri, Kanal D'nin resmi dijital platformlarında da tek parça olarak yer alıyor.

Kaynak: Haber Merkezi