Uzak Şehir Bu Akşam Var mı, Yok mu? Uzak Şehir Neden Yok? Uzak Şehir Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak? 1 Aralık 2025 Kanal D Yayın Akışı

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, 1 Aralık Pazar akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yayın akışında yer alan dizi, merak eden seyirciler için bu akşam ekranlarda olacak.

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı, Yok mu?

Evet, Uzak Şehir bu akşam yayınlanacak. Kanal D yayın akışına göre yeni bölüm saat 20.00'de ekrana gelecek.

Uzak Şehir Neden Yok?

Dizi yayın akışında yer aldığı için herhangi bir erteleme veya iptal bulunmuyor. Planlandığı gibi yayımlanacak.

Uzak Şehir Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Yeni bölüm 1 Aralık 2025 Pazar günü saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

1 Aralık 2025 Kanal D Yayın Akışı

07:00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 – Neler Oluyor Hayatta?
11:00 – Yaprak Dökümü
14:00 – Gelinim Mutfakta
16:45 – Uzak Şehir
18:30 – Kanal D Ana Haber
20:00 – Uzak Şehir
00:15 – Eşref Rüya

