UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM | Alya’dan Cihan’a şok itiraf! Bu akşam Uzak Şehir dizisinde neler olacak?

KANAL D'nin ilgiyle takip edilen dizisi ‘Uzak Şehir', bu akşam nefes kesecek bir bölümle izleyici karşısına çıkacak. Yayına saatler kala paylaşılan yeni tanıtım, dizinin hayranlarını ekran başına kilitledi.

VİDEO KAYDI ORTALIĞI KARIŞTIRACAK

Heyecan dolu bir bölümle ekrana gelecek Uzak Şehir'de bu akşam mahkemeye sunulması beklenen kritik video kaydının boş çıkması, Cihan'ı çileden çıkaracak. Gerçeğin ortaya çıkacağını düşünen Cihan, avukata hesap sormaya hazırlanırken beklenmedik bir gelişme yaşanacak.

‘VİDEOYU BEN SİLDİM'

Dizide Alya, herkesi sarsan bir itirafta bulunacak. Video kaydını kendisinin sildiğini söyleyen Alya, bunu yapmak zorunda kaldığını dile getirecek. Bu itiraf, Alya ve Cihan arasındaki gerilimi daha da tırmandırırken, ikilinin ilişkisini geri dönülmez bir noktaya sürükleyecek.

DUYGULAR, SIRLAR VE YÜZLEŞMELER

Yeni bölümde; Alya'nın bu kararı neden aldığı, Cihan'ın bu itirafa nasıl bir tepki vereceği ve mahkeme sürecinin nasıl şekilleneceği merak konusu... Duygusal yüzleşmeler ve sürpriz gelişmeler izleyiciyi bekliyor.

AyNA Yapım imzalı Uzak Şehir, heyecan dolu yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de

Kaynak: DHA