GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,76
EURO
52,09
STERLİN
59,99
GRAM
7.461,65
ÇEYREK
12.371,42
YARIM ALTIN
24.628,86
CUMHURİYET ALTINI
48.811,05
YAŞAM Haberleri

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM | Alya’dan Cihan’a şok itiraf! Bu akşam Uzak Şehir dizisinde neler olacak?

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM | Alya’dan Cihan’a şok itiraf! Bu akşam Uzak Şehir dizisinde neler olacak?

KANAL D'nin ilgiyle takip edilen dizisi ‘Uzak Şehir', bu akşam nefes kesecek bir bölümle izleyici karşısına çıkacak. Yayına saatler kala paylaşılan yeni tanıtım, dizinin hayranlarını ekran başına kilitledi.

VİDEO KAYDI ORTALIĞI KARIŞTIRACAK

Heyecan dolu bir bölümle ekrana gelecek Uzak Şehir'de bu akşam mahkemeye sunulması beklenen kritik video kaydının boş çıkması, Cihan'ı çileden çıkaracak. Gerçeğin ortaya çıkacağını düşünen Cihan, avukata hesap sormaya hazırlanırken beklenmedik bir gelişme yaşanacak.

‘VİDEOYU BEN SİLDİM'

Dizide Alya, herkesi sarsan bir itirafta bulunacak. Video kaydını kendisinin sildiğini söyleyen Alya, bunu yapmak zorunda kaldığını dile getirecek. Bu itiraf, Alya ve Cihan arasındaki gerilimi daha da tırmandırırken, ikilinin ilişkisini geri dönülmez bir noktaya sürükleyecek.

DUYGULAR, SIRLAR VE YÜZLEŞMELER

Yeni bölümde; Alya'nın bu kararı neden aldığı, Cihan'ın bu itirafa nasıl bir tepki vereceği ve mahkeme sürecinin nasıl şekilleneceği merak konusu... Duygusal yüzleşmeler ve sürpriz gelişmeler izleyiciyi bekliyor.

AyNA Yapım imzalı Uzak Şehir, heyecan dolu yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de

Kaynak: DHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER