YAŞAM Haberleri

Vahşi Hayvanlar Geçebilir levhasının üzerinde hangi hayvanın figürü vardır? Beyaz’la Joker 50 bin tl’lik soru

Güncelleme Tarihi:

Trafik güvenliğini sağlamak ve sürücüleri olası risklere karşı uyarmak amacıyla kullanılan trafik işaret levhaları, bölgedeki yaban hayatı popülasyonuna göre farklılık gösterse de standart bir ana figür üzerinden tanımlanmaktadır.

Vahşi Hayvanlar Geçebilir" levhasının üzerinde hangi hayvanın figürü vardır?

Karayolları Genel Müdürlüğü standartlarına göre "Tehlike Uyarı İşaretleri" grubunda yer alan bu levha, genellikle ormanlık veya kırsal bölgelerde yola aniden çıkabilecek yaban hayvanlarını temsil eder. Sürücülerin hızlarını düşürmeleri ve çevreye karşı daha dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatan bu görsel, dünya genelinde en yaygın tanınan yaban hayvanı siluetlerinden biri kullanılarak tasarlanmıştır.

Cevap: "Vahşi Hayvanlar Geçebilir" levhasının üzerinde geyik figürü vardır.

Kaynak: Haber Merkezi

