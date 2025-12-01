Van’a Kar Yağacak mı? Van’a Kar Ne Zaman Yağacak? Van’a Bugün, Yarın Kar Yağacak mı? Van 5 Günlük Hava Durumu

Van'da soğuyan hava ve zaman zaman görülen yağışlar sonrası vatandaşlar "Van'a kar yağacak mı?”, "Kar ne zaman etkili olacak?” ve "Bugün–yarın kar yağacak mı?” sorularına yanıt aramaya başladı. Meteoroloji'nin güncel tahminleri şehirde kar ve soğuk havanın etkisini hissettireceğini ortaya koyuyor.

Van'a Kar Yağacak mı?

Haftanın ilk gününde Van'da karla karışık yağmur bekleniyor. Sıcaklıkların düşük seyretmesi nedeniyle kısa süreli kar geçişleri görülebilir, ancak yağışlar genel olarak karla karışık yağmur şeklinde olacak.

Van'a Kar Ne Zaman Yağacak?

2 Aralık Salı günü şehirde karla karışık yağmur ve yer yer kar etkili olacak. Hafta genelinde hava daha sakin seyredecek olsa da sıcaklıkların -4°C ile 9°C arasında dolaşması, kar yağışı için uygun koşulları koruyor. Bu nedenle önümüzdeki günlerde yüksek kesimlerde zaman zaman kar görülebilir.

Van'a Bugün, Yarın Kar Yağacak mı?

2 Aralık Salı günü Van'da karla karışık yağmur görülecek ve sıcaklıklar 0°C / 8°C aralığında seyredecek. 3 Aralık Çarşamba günü ise hava az bulutlu olacak; sıcaklıklar -3°C / 7°C seviyelerinde bekleniyor. Bu nedenle bugün karla karışık yağış ihtimali var, ancak yarın kar beklenmiyor.

Van 5 Günlük Hava Durumu

02 Aralık Salı – Karla Karışık Yağmurlu – 0°C / 8°C

03 Aralık Çarşamba – Az Bulutlu – -3°C / 7°C

04 Aralık Perşembe – Az Bulutlu – -4°C / 8°C

05 Aralık Cuma – Parçalı Bulutlu – -3°C / 8°C

06 Aralık Cumartesi – Parçalı Bulutlu – -3°C / 9°C

