Van’da deprem mi oldu? Az önce deprem nerede, ne zaman, kaç şiddetinde oldu? 3 Aralık 2025 AFAD son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, İran'ın Khoy kentinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Son Dakika: Deprem mi Oldu?
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 3, 2025
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Khoy, West Azarbaijan (İran) - [39.88 km] Özalp (Van)
Tarih:2025-12-03
Saat:15:05:56 TSİ
Enlem:38.80028 N
Boylam:44.71778 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/LV5ASx9R8p@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
