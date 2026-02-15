VAN’DA HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILINAN CAMİLER 2026: Van’da hangi camilerde hatimli teravih namazı kılınacak?

Doğu'nun incisi Van'da, Ramazan ayının manevi iklimi 2026 yılında da hatimle teravih namazlarıyla yaşatılıyor. Van İl Müftülüğü'nün planlaması doğrultusunda, merkez İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçeleri başta olmak üzere, hafızların kıraatiyle teravih namazı kılınacak camiler belirlendi.
Tarihi Hüsrev Paşa ve Hatuniye gibi manevi değeri yüksek mekanların da yer aldığı 2026 listesi şöyledir:
Merkez İlçeler
İpekyolu
-
Hatuniye Camii
-
Hüsrev Paşa Camii (Tarihi atmosferiyle öne çıkmaktadır)
-
Yukarı Norşin Camii Okuma Salonu
Edremit
-
Otogalericiler Sitesi Camii
Tuşba
-
Kalecik TOKİ Ahmet Yesevi Camii
Diğer İlçeler
Gevaş
-
Kuba Camii
(Not: Listede yer alan camiler, Van genelinde 2026 yılı Ramazan ayı için planlanan hatimle teravih noktalarıdır. Olası değişiklikler veya eklemeler için gitmeden önce Van İl Müftülüğü'nün güncel duyurularını veya cami girişlerindeki panoları kontrol edebilirsiniz.)
Kaynak: Haber Merkezi