Van’da yarın okullar tatil mi? 27 Şubat Cuma yarın Van’da okul var mı, yok mu? Van valiliği açıklama yaptı mı?

Van'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrenciler ve veliler "27 Şubat Cuma günü okullar tatil mi?” sorusuna yanıt arıyordu. Van Valiliği, buzlanma, kar yağışı ve sis nedeniyle kent genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

27 Şubat 2026 Cuma Van'da Okullar Tatil Edildi mi?

Valilik açıklamasına göre, Van genelinde kar yağışı, buzlanma ve sis etkili olduğundan eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Bu kapsamda kentteki tüm ilkokul, ortaokul, lise, halk eğitim merkezleri ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 27 Şubat Cuma günü eğitim yapılmayacak.

Kamu Personeline İdari İzin Var mı?

Açıklamada, yalnızca öğrencileri değil kamu çalışanlarını da kapsayan düzenlemeye yer verildi. Buna göre;

  • Engelli personel

  • Hamile çalışanlar

  • 0-6 yaş çocuğu olan kamu çalışanı anneler

27 Şubat 2026 Cuma günü idari izinli sayılacak.

Yetkililer, olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların ulaşım ve buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

