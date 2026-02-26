GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Van’da yarın okullar tatil mi? 27 Şubat Cuma yarın Van’da okul var mı, yok mu? Van valiliği açıklama yaptı mı?

Van'da yarın okullar tatil mi? 27 Şubat Cuma yarın Van'da okul var mı, yok mu? Van valiliği açıklama yaptı mı?

Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrenciler ve veliler "27 Şubat Cuma günü okullar tatil mi?” sorusuna yanıt arıyor. İlçe bazlı yapılan açıklamalara göre bazı ilçelerde tüm okullar, bazı ilçelerde ise yalnızca taşımalı eğitim kapsamındaki okullar tatil edildi.

Hangi İlçelerde Tüm Okullar Tatil Edildi?

Sivas'ın Koyulhisar ve Akıncılar ilçelerinde kar yağışı, tipi ve buzlanma riskine karşı tüm kademelerde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

  • Koyulhisar: İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 27 Şubat Cuma günü tüm okullar tatil edildi.

  • Akıncılar: İlçede beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 27 Şubat Cuma günü ara verildi.

Hangi İlçelerde Taşımalı Eğitim Kapsamında Ara Var?

Şarkışla, Yıldızeli ve Kangal ilçelerinde ise yalnızca taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda 27 Şubat Cuma günü eğitime ara verilecek. Bu ilçelerde yerel okulların eğitimine devam edilecek.

Karar Neden Alındı?

Yetkililer, ilçelerde etkili olan kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle öğrencilerin güvenliği ve ulaşımın aksamaması için bu tedbirlerin alındığını vurguladı.

Yeni bir gelişme olması halinde resmi makamlar tarafından kamuoyuna duyuru yapılacağı belirtildi.

