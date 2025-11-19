GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Van TOKİ Taksitleri Ne Kadar? Van TOKİ Peşinat Kaç TL? Van TOKİ 1+1 ve 2+1 Daire Fiyatları Ne Kadar? Van TOKİ Konut Fiyatları 2025

Van TOKİ Taksitleri Ne Kadar? Van TOKİ Peşinat Kaç TL? Van TOKİ 1+1 ve 2+1 Daire Fiyatları Ne Kadar? Van TOKİ Konut Fiyatları 2025

Van'da TOKİ'nin 500 bin sosyal konuttan oluşan dev projesine başvurular sürerken, vatandaşlar 2025 yılı ödeme planını, peşinat tutarlarını ve aylık taksit miktarlarını merak ediyor. Van TOKİ 1+1 ve 2+1 daire fiyatları, taksit başlangıç tarihi ve başvuru şartları netleşmiş durumda. Peki Van TOKİ aylık ödeme ne kadar? Peşinat kaç TL? Taksitler ne zaman ödenecek? İşte Van'a özel TOKİ ödeme planı…

Van TOKİ Ödeme Planı 2025

Van, TOKİ ödeme sisteminde Anadolu illeri kategorisinde yer alıyor. Bu kapsamda projede:

- %10 peşinat,

- 240 ay (20 yıl) vade,

- 6 ayda bir memur maaş artışına göre güncellenen taksitler uygulanacak. Konutların başlangıç satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL.

Van TOKİ Taksitleri Ne Kadar?

TOKİ'nin 2025 ödeme tablosuna göre Van'da başlangıç taksit tutarları şöyle:

- 1+1 dairelerde: 6.750 TL

- 65 m² 2+1 dairelerde: 8.250 TL

- 80 m² 2+1 dairelerde: 9.938 TL

Bu tutarlar, memur maaş katsayısına göre 6 ayda bir artırılacak.

Van TOKİ Peşinat Kaç TL?

Van'da konut sahibi olacak vatandaşların ödeyeceği peşinat tutarları şu şekilde:

- 55 m² 1+1: 180.000 TL

- 65 m² 2+1: 220.000 TL

- 80 m² 2+1: 265.000 TL

Peşinat ödemesi sözleşme günü yapılacak.

Van TOKİ 1+1 – 2+1 Daire Fiyatları ve Aylık Taksit Hesaplaması

Van'da sunulan konut tiplerine göre ödeme planı şöyle:

55 m² – 1+1 Konutlar

- Peşinat: 180.000 TL

- Aylık taksit: 6.750 TL

- Vade: 240 ay

65 m² – 2+1 Konutlar

- Peşinat: 220.000 TL

- Aylık taksit: 8.250 TL

- Vade: 240 ay

80 m² – 2+1 Konutlar

- Peşinat: 265.000 TL

- Aylık taksit: 9.938 TL

- Vade: 240 ay

Van TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlayacak?

Van'da TOKİ taksit ödemeleri, vatandaşların sözleşme imzaladığı ayı takip eden ay başlayacak. Örneğin sözleşme aralık ayında yapılırsa, ilk taksit ocak ayında başlıyor.

Van TOKİ Başvurusu Nasıl Yapılır?

Van'da başvurular şu kanallar üzerinden gerçekleştiriliyor:

- e-Devlet,

- Ziraat Bankası,

- Halkbank,

- Emlak Katılım Bankası

Başvuru ücreti 5.000 TL, son başvuru tarihi ise 19 Aralık 2025 olarak açıklandı.

Van'da TOKİ Konut Fiyatları 2025

Van'daki TOKİ konutlarının başlangıç bedeli 1 milyon 800 bin TL olup, daire büyüklüğüne göre toplam maliyet yükseliyor. Taksitler her 6 ayda bir memur maaş artış oranına göre yeniden düzenlenecek.

Van TOKİ Ödeme Planı 2025

- %10 peşinat

- 240 ay vade

- 6.750 TL'den başlayan taksitler

- Peşinat sözleşmede ödenecek

- İlk taksit sözleşmeden 1 ay sonra

- 1+1 ve 2+1 ödeme planı açıklandı

Van'da uygun fiyatlı sosyal konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için 2025 TOKİ ödeme planı tüm ayrıntılarıyla belli olmuş durumda.

Kaynak: Haber Merkezi

