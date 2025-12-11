Veliaht 13. bölüm full izle neden yok, nereden izlenir? Show TV Veliaht 13. bölüm full izle YouTube’da var mı? Veliaht 13. Bölüm Full İzle: Yeni Bölüm Nereden Takip Edilebilir?

Faro ve Gold Yapım ortaklığıyla hayata geçirilen, merakla beklenen yeni dizi "Veliaht", bu akşam (11 Aralık Perşembe) ilk bölümüyle NOW ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

Veliaht Hangi Gün ve Saat Kaçta?



Yayın Kanalı: Show TV

Yayın Günü: Her Perşembe

Yayın Saati: 20.00

Dizinin Konusu: Miras ve İmkansız Aşk



Dizi, Esenler Otogarı'nın kaotik ve güçlü atmosferinde geçen bir aile draması ve tutkulu bir aşk hikayesini anlatıyor. Otogarın hakimi ve güçlü ismi Zülfikar Karslı, sağlık sorunları nedeniyle geri çekilir. Gözler yurt dışından dönecek olan oğlu Zafer Karslı'ya çevrilmişken, tesadüfen bu dünyanın içine giren seyyar tamirci Timur, ailenin kaderini değiştirir ve Zülfikar'ın "beklenmedik veliahtı" haline gelir. Timur'un gelişiyle birlikte Zülfikar'ın veliahtlık oyunu başlar ve Reyhan, Derya, Kudret gibi karakterlerin hayatları kökten değişir.

Başrol Oyuncu Kadrosu



Dizinin kadrosunda usta ve genç yetenekler bir arada yer alıyor:

Akın Akınözü (Timur)

Serra Arıtürk (Reyhan)

Ercan Kesal (Zülfikar Karslı)

Erkan Kolçak Köstendil (Kudret Karslı)

Hazal Türesan (Derya Karslı)

Diğer Önemli İsimler: Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin.

Son/Yeni Bölüm Detayları (İlk Bölüm İçeriği)



Verdiğiniz bilgiler ışığında, bu akşam yayınlanan ilk bölümde (veya ilk bölümlerde yaşanan olayların özetinde) şu gelişmeler yaşanmıştır:

Timur ve Reyhan: İlişkilerinin imkansızlığına rağmen birbirlerine duydukları karşı konulamaz çekim onları bir yol ayrımına sürükler.

Yahya'nın Planı: Yahya, planı gereği Büşra'yla evlilik öncesi ilk adımı atar, ancak aklı hâlâ Derya ile yaşayamadıklarındadır.

Şok Gelişme: Vezir ve Kudret'in beklenmedik öpüşmesi tanıtıma damgasını vurmuştur.

Sarsıcı Sır: Saim'in Karslılar Konağı'na gizlice girerek oğlu Zafer'e fısıldadığı sözler, yeni bölümde yaşanacak sarsıcı gelişmelerin habercisi olmuştur.

Kaynak: Haber Merkezi