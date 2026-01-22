Veliaht neden yok? Veliaht yeni bölüm neden yayınlanmadı? 22 Ocak 2026 Perşembe akşamı Veliaht var mı, yok mu?

Popüler dizi Veliaht, 22 Ocak 2026 Perşembe akşamı Show TV ekranlarında yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi kaçırmak istemeyenler saat 20.00'de ekran başında olacak.
Veliaht neden yok?
Veliaht, Show TV ekranlarında düzenli olarak yayınlanan popüler dizilerden biridir. Ancak bazı özel durumlarda yayın akışı değişebilmektedir.
Eski Bölümde Neler Oldu?
Veliaht'ın 17. Bölümünde; Reyhan, Ayşe'nin uyarılarına rağmen Timur'dan uzak kalamaz ve birlikte geçirdikleri bir gecenin sabahında Zafer'e yakalanırlar. Gerçekler ortaya çıktığında aşklarını cesaretle sahiplenen Timur ve Reyhan, Zülfikar'la büyük bir yüzleşme yaşar. Yahya'nın paraları yakmasının ardından masada şikâyetler başlar ve masa güven oylaması yapma kararı alır. Güven oylaması ve Timur'un güvenli yolları yeniden açma hamlesi sonucunda Yahya'nın iktidarı tehlikeye girer. Selim'in Timur'u vurmaktan başka çaresi kalmamıştır. Kimliğini geri kazanmaya çalışan Zafer önemli bir eşiği geçip çocukluk arkadaşı Yahya'nın karşısına çıkar.
Veliaht son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.
22 Ocak 2026 Perşembe akşamı Veliaht var mı, yok mu?
Evet, Veliaht dizisinin 22 Ocak 2026 Perşembe akşamı yeni bölümü saat 20.00'de Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacaktır.
Kaynak: Haber Merkezi