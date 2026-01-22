GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Verilen Gazi, Şanlı ve Kahraman ünvanlarıyla günümüzdeki adları oluşan üç ilin de komşu olduğu tek il hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

- Güncelleme Tarihi:

Verilen Gazi, Şanlı ve Kahraman ünvanlarıyla günümüzdeki adları oluşan üç ilin de komşu olduğu tek il hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

Kurtuluş Savaşı sırasında gösterdikleri üstün direnişle Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş unvanlarını alan illerimiz, Anadolu'nun güneyinde adeta bir kalkan oluşturmuştur. Ancak coğrafi konumları incelendiğinde, bu üç "unvanlı" şehrin de sınırının bulunduğu tek bir ilimiz vardır.

Verilen Gazi, Şanlı ve Kahraman unvanlarıyla günümüzdeki adları oluşan üç ilin de komşu olduğu tek il hangisidir?

Türkiye haritasına bakıldığında, Gaziantep'in doğusunda Şanlıurfa, batısında ve kuzeyinde ise Kahramanmaraş ile sınır komşuluğu olduğu görülür. Bu üç ilin tam ortasında ve her biriyle sınırı olan stratejik konumdaki ilimiz ise Adıyaman'dır.

Cevap: Adıyaman

Kaynak: Haber Merkezi

