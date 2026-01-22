Verilen Gazi, Şanlı ve Kahraman ünvanlarıyla günümüzdeki adları oluşan üç ilin de komşu olduğu tek il hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

Kurtuluş Savaşı sırasında gösterdikleri üstün direnişle Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş unvanlarını alan illerimiz, Anadolu'nun güneyinde adeta bir kalkan oluşturmuştur. Ancak coğrafi konumları incelendiğinde, bu üç "unvanlı" şehrin de sınırının bulunduğu tek bir ilimiz vardır.

Verilen Gazi, Şanlı ve Kahraman unvanlarıyla günümüzdeki adları oluşan üç ilin de komşu olduğu tek il hangisidir?

Türkiye haritasına bakıldığında, Gaziantep'in doğusunda Şanlıurfa, batısında ve kuzeyinde ise Kahramanmaraş ile sınır komşuluğu olduğu görülür. Bu üç ilin tam ortasında ve her biriyle sınırı olan stratejik konumdaki ilimiz ise Adıyaman'dır.

Cevap: Adıyaman

