YAŞAM Haberleri

Victor Lustig, 1920’lerde kendisini devlet görevlisi olarak tanıtıp hurdacılara hangisini iki defa satmasıyla ünlü bir dolandırıcıdır? Kim Milyoner Olmak İster 300 bin tl’lik soru

Tarihin en kurnaz dolandırıcılarından biri olan "Kont" Victor Lustig, 1920'li yıllarda Paris'in en ikonik yapısını hedef alarak imkansız gibi görünen bir planı hayata geçirmiştir.

Victor Lustig, 1920'lerde hangisini hurdacılara iki defa satmıştır?

Victor Lustig, kendini bir devlet görevlisi olarak tanıtarak Eyfel Kulesi'ni hurdacılara iki kez satmasıyla ünlüdür.

Olayın gelişimi şu şekildedir:

  • İlk Satış (1925): Lustig, Eyfel Kulesi'nin bakım masraflarının çok yüksek olduğunu ve hükümetin kuleyi hurda olarak satmaya karar verdiğine dair sahte belgeler hazırladı. Şehrin en büyük hurdacılarını bir otele davet etti ve kuleyi André Poisson adlı bir iş insanına sattı. Poisson, dolandırıldığını anlayınca utancından polise gidip şikayetçi olamadı.

  • İkinci Satış: İlk satışın ardından polise ihbar gelmediğini gören Lustig, birkaç ay sonra Paris'e geri dönüp aynı planı başka bir hurdacı grubuna uyguladı. Ancak bu kez kurbanı polise gidince Lustig, tutuklanmadan önce ABD'ye kaçtı.

Cevap: Eyfel Kulesi

