YAŞAM Haberleri

Villarreal - Real Madrid Maçının Muhtemel 11’i! Real Madrid İlk 11! Arda Güler İlk 11’de mi? Sakatlar ve Cezalılar Kimler? Villarreal vs Real Madrid Maçı Hangi Kanalda?

İspanya La Liga'nın 21. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid, zorlu Villarreal deplasmanına konuk oluyor. Lider Barcelona'nın sadece 1 puan gerisinde yer alan eflatun-beyazlılar, bu kritik virajı kayıpsız geçerek zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor. Teknik direktör Álvaro Arbeloa yönetimindeki Real Madrid'de genç yıldızımız Arda Güler, kritik mücadeleye ilk 11'de başlıyor. Ev sahibi Villarreal ise ligde 3. sırada yer alarak Şampiyonlar Ligi potasındaki yerini sağlamlaştırmak için sahaya çıkıyor.

Ne Zaman
Mücadele, 24 Ocak 2026 Cumartesi günü (bugün) Türkiye saati ile 23:00'te başlayacaktır.

Hangi Kanal
Villarreal - Real Madrid karşılaşması Türkiye'de S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacaktır.

Hakem
Karşılaşmayı İspanyol hakem Cesar Soto Grado yönetecektir.

Yer
Mücadele, Villarreal'in ev sahipliğinde Estadio de la Cerámica'da (El Madrigal) oynanacaktır.

Muhtemel İlk 11'ler

Real Madrid İlk 11'i (4-3-3 Dizilişi)
Kaleci: Thibaut Courtois (1)

Savunma: Federico Valverde (8), Raúl Asencio (17), Dean Huijsen (24), Alvaro Carreras (18)

Orta Saha: Eduardo Camavinga (6), Arda Güler (15), Jude Bellingham (5)

Hücum: Franco Mastantuono (30), Vinicius Junior (7), Kylian Mbappé (10)

Villarreal Muhtemel 11'i (4-4-2 Dizilişi)
Kaleci: Luiz Júnior (veya Tenas)

Savunma: Pau Navarro, Renato Veiga, Juan Foyth, Alfonso Pedraza (veya Cardona)

Orta Saha: Tajon Buchanan, Daniel Parejo, Pape Gueye, Alberto Moleiro

Forvet: Gerard Moreno, Georges Mikautadze (veya Perez)

