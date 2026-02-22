GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Vincent van Gogh'un ünlü "Yıldızlı Gece" tablosunda yer alan büyük ağacın ismi nedir? Beyaz'la Joker Sorusu

Güncelleme Tarihi:

Vincent van Gogh’un ünlü “Yıldızlı Gece“ tablosunda yer alan büyük ağacın ismi nedir? Beyaz’la Joker Sorusu

Dünya sanat tarihinin en ikonik eserlerinden biri olan bu tablo, Van Gogh'un Saint-Rémy-de-Provence'daki akıl hastanesinde kaldığı dönemde, odasının penceresinden gördüğü manzarayı kendi iç dünyasıyla harmanlayarak tuvale yansıtmasıyla doğmuştur. Tablonun sol tarafında gökyüzüne doğru adeta bir alev gibi yükselen koyu renkli ve devasa yapı, eserin kompozisyonunu dengeleyen en güçlü unsurdur.

Vincent van Gogh'un ünlü "Yıldızlı Gece" tablosunda yer alan büyük ağacın ismi nedir?

Tablodaki bu gizemli ağacı ve taşıdığı sembolik anlamları incelediğimizde:

  • Selvi Ağacı: Tablonun ön planında yer alan ve gökyüzündeki dairesel ışık patlamalarına doğru uzanan bu bitki bir Selvi (Cypress) ağacıdır.

  • Sembolik Anlamı: O dönemde Avrupa kültüründe selvi ağaçları genellikle mezarlıklarda bulunduğu için "yas" ve "ölüm" ile ilişkilendirilirdi. Van Gogh'un bu ağacı merkeze alması, gökyüzündeki sonsuzluk (yıldızlar) ile yeryüzündeki fanilik (ölüm) arasındaki bağı temsil ettiği şeklinde yorumlanır.

  • Görsel Yapı: Van Gogh, selviyi klasik bir ağaç formundan ziyade, kıvrımlı hatları ve koyu yeşil-kahverengi tonlarıyla gökyüzündeki dinamizme eşlik eden canlı bir varlık gibi resmetmiştir.

Cevap: Selvi (Servi) Ağacı

