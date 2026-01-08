Voyvoda Osmanlı Devleti’nde kimlere verilen bir ünvandı? Kim Milyoner Olmak İster 30 bin tl’lik soru

Osmanlı Devleti'nin yönetim yapısında kullanılan "Voyvoda" unvanı, imparatorluğun Avrupa topraklarındaki yönetim stratejisinin bir parçası olarak ortaya çıkmıştır. Slavca kökenli bir kelime olan ve "askerî lider" veya "ordu komutanı" anlamına gelen bu unvan, zamanla idari bir statü kazanmıştır.
"Voyvoda" Osmanlı Devleti'nde Kimlere Verilen Bir Ünvandı?
Doğru Cevap: Eflak ve Boğdan Beyleri
Osmanlı Devleti, bugünkü Romanya topraklarını oluşturan Eflak ve Boğdan prensliklerini (Memleketeyn) kendi topraklarına kattıktan sonra, buraları yöneten Hristiyan yöneticilere "Voyvoda" unvanını vermiştir.
