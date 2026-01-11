Vücuduna enjekte edilen “süper asker serumu“yla Kaptan Amerika’ya dönüştürülen hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 50 bin tl’lik soru

Marvel evreninin en ikonik kahramanlarından biri olan Kaptan Amerika'nın doğuş hikayesi, İkinci Dünya Savaşı yıllarına dayanır. Fiziksel olarak zayıf ancak kalbi ve iradesi çok güçlü olan genç bir askerin, bilimsel bir deneyle bir sembole dönüşmesini anlatır.

Vücuduna enjekte edilen "süper asker serumu"yla Kaptan Amerika'ya dönüştürülen karakter hangisidir?

Kaptan Amerika'ya dönüşen karakterin gerçek adı Steve Rogers'dır. 1940'lı yıllarda orduya katılmak isteyen ancak sağlık sorunları ve cılız yapısı nedeniyle reddedilen Rogers, "Rebirth" (Yeniden Doğuş) adlı gizli bir projeye gönüllü olur. Dr. Abraham Erskine tarafından geliştirilen Süper Asker Serumu ve beraberindeki "Vita-Işınları" sayesinde Rogers; hızı, gücü, dayanıklılığı ve çevikliği insan kapasitesinin en üst sınırına ulaşmış bir süper kahramana dönüşür. Bu dönüşümden sonra Rogers, sadece fiziksel bir güç değil, aynı zamanda adaletin ve hürriyetin simgesi haline gelir.

Cevap: Steve Rogers

