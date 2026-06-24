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WhatsApp çöktü mü? 24 Haziran 2026 WhatsApp neden açılmıyor? WhatsApp mesajlar neden gitmiyor? WhatsApp durumları neden yüklenmiyor?

WhatsApp çöktü mü? 24 Haziran 2026 WhatsApp neden açılmıyor? WhatsApp mesajlar neden gitmiyor? WhatsApp durumları neden yüklenmiyor?

24 Haziran 2026 tarihinde bazı kullanıcılar WhatsApp'ta mesaj gönderememe, fotoğraf ve video paylaşamama, durum güncellemelerinin yüklenmemesi ve uygulamaya girişte sorun yaşadıklarını bildiriyor. Kullanıcı raporlarındaki artış, WhatsApp tarafında olası erişim problemleri yaşanabileceğine işaret ediyor.

WhatsApp çöktü mü?

WhatsApp'ın tamamen çöktüğüne dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak kullanıcı bildirimlerinde görülen artış, bazı bölgelerde mesajlaşma ve medya paylaşım hizmetlerinde geçici aksaklıklar yaşanabileceğini gösteriyor.

WhatsApp neden açılmıyor?

Uygulamanın açılmaması veya sürekli bağlanıyor ekranında kalması; sunucu yoğunluğu, internet bağlantısı sorunları, uygulama güncelleme eksikliği veya geçici sistem hatalarından kaynaklanabiliyor. Bazı kullanıcılar sohbet listesinin yüklenmediğini ve uygulamanın yavaş çalıştığını belirtiyor.

WhatsApp mesajlar neden gitmiyor?

Mesajların tek tikte kalması veya hiç gönderilememesi genellikle WhatsApp sunucularına erişimde yaşanan gecikmelerden kaynaklanıyor. İnternet bağlantısındaki dalgalanmalar da mesaj gönderiminde sorun yaşanmasına neden olabiliyor.

WhatsApp fotoğraf ve video gönderemiyorum, neden?

Fotoğraf, video ve belge paylaşımında yaşanan problemler çoğu zaman bağlantı sorunları veya servis yoğunluğuyla ilişkilendiriliyor. Bu nedenle medya dosyaları yüklenemeyebilir veya gönderim işlemi uzun sürebilir.

WhatsApp durumları neden yüklenmiyor?

Durum güncellemelerinin görünmemesi veya yüklenmemesi, uygulamanın sunucularla senkronizasyonunda yaşanan geçici aksaklıklardan kaynaklanabiliyor. Benzer sorunlar genellikle kısa süre içinde düzeliyor.

WhatsApp ne zaman düzelecek?

WhatsApp tarafından resmi bir kesinti duyurusu yapılmadığı için sorunun ne zaman tamamen giderileceği bilinmiyor. Ancak benzer erişim problemleri çoğu zaman birkaç saat içerisinde çözülüyor. Kullanıcılar uygulamayı güncelleyerek, internet bağlantılarını kontrol ederek ve bir süre sonra tekrar deneyerek erişim sağlayabiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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