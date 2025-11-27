GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Whatsapp çöktü mü? Whatsapp neden açılmıyor? Whatsapp mesajlar neden gitmiyor? Whatsapp video, fotoğraf gönderemiyorum sebebi ne?

Bazı kullanıcılar WhatsApp'ta mesaj gönderememe, uygulamanın açılmaması, medya yüklenmemesi ve geç teslim edilen sohbetler gibi sorunlar yaşadığını bildiriyor. Ancak Downdetector verilerine göre kullanıcı raporları, WhatsApp tarafında genel bir sorun olmadığını gösteriyor. Yaşanan aksaklıkların büyük kısmı internet bağlantısı veya cihaz kaynaklı görünüyor.

WhatsApp çöktü mü?

Downdetector üzerindeki son verilere göre WhatsApp'ta yaygın bir kesinti görünmüyor. Platformda global bir sorun olmadığı için yaşanan aksaklıklar büyük ihtimalle:

  • Operatör kaynaklı bağlantı yoğunluğu

  • Yerel ağ sorunları

  • DNS gecikmeleri

  • Cihaz içi teknik problemler

gibi durumlardan kaynaklanıyor.

WhatsApp neden açılmıyor?

WhatsApp'ın açılmaması veya geç yüklenmesi şu nedenlerle ortaya çıkabilir:

  • İnternet bağlantısının zayıf olması

  • VPN veya proxy kullanımı

  • Uygulama önbelleğinin dolması

  • Arka planda çalışan uygulamalar

  • Telefonun tarih/saat senkronizasyon hatası

  • Eski sürüm WhatsApp kullanımı

Bu nedenle genel bir kesinti olmadığından sorun çoğu kullanıcının cihazında çözülebiliyor.

WhatsApp mesajlar neden gitmiyor?

Mesajların gönderilmemesi genellikle bağlantı kaynaklıdır. Aşağıdaki nedenlere dikkat edilmelidir:

  • Wi-Fi veya mobil veri kopması

  • İnternet hızının yetersiz olması

  • Operatör kaynaklı geçici yoğunluk

  • VPN'in bağlantıyı engellemesi

  • Uygulama önbelleği dolu olduğunda mesajın çıkışa düşmesi

Çözüm için:

  • Bağlantıyı değiştirin (Wi-Fi ↔ Mobil veri)

  • Uçak modunu açıp kapatın

  • WhatsApp'ı yeniden başlatın

  • VPN'i devre dışı bırakın

  • Önbelleği temizleyin

WhatsApp video ve fotoğraf gönderemiyorum sebebi ne?

Medya gönderilememesi, mesaj gönderiminden daha hassas bir bağlantı gerektirir. En yaygın nedenler şunlardır:

  • İnternet hızının düşük olması

  • Dosya yükleme işleminde zaman aşımı

  • Telefon depolama alanının dolu olması

  • WhatsApp'ın sunucuya bağlanamaması

  • VPN kaynaklı medya engeli

  • Uygulamanın eski sürümde olması

  • Güvenlik duvarı veya DNS çakışması

Çözüm önerileri:

  • Daha güçlü bir Wi-Fi ağına geçin

  • Bağlantıyı yenilemek için modemi yeniden başlatın

  • Telefonun depolama alanını kontrol edin

  • WhatsApp'ı güncelleyin

  • VPN/proxy'yi kapatın

  • Uygulama önbelleğini temizleyin

Medya yükleme trafiği bağlantıya bağlı olduğundan internet düzeldiğinde gönderim de otomatik olarak normale döner.

