Whatsapp çöktü mü? Whatsapp neden açılmıyor? Whatsapp mesajlar neden gitmiyor? Whatsapp video, fotoğraf gönderemiyorum sebebi ne?

Bazı kullanıcılar WhatsApp'ta mesaj gönderememe, uygulamanın açılmaması, medya yüklenmemesi ve geç teslim edilen sohbetler gibi sorunlar yaşadığını bildiriyor. Ancak Downdetector verilerine göre kullanıcı raporları, WhatsApp tarafında genel bir sorun olmadığını gösteriyor. Yaşanan aksaklıkların büyük kısmı internet bağlantısı veya cihaz kaynaklı görünüyor.

WhatsApp çöktü mü?

Downdetector üzerindeki son verilere göre WhatsApp'ta yaygın bir kesinti görünmüyor. Platformda global bir sorun olmadığı için yaşanan aksaklıklar büyük ihtimalle:

Operatör kaynaklı bağlantı yoğunluğu

Yerel ağ sorunları

DNS gecikmeleri

Cihaz içi teknik problemler

gibi durumlardan kaynaklanıyor.

WhatsApp neden açılmıyor?

WhatsApp'ın açılmaması veya geç yüklenmesi şu nedenlerle ortaya çıkabilir:

İnternet bağlantısının zayıf olması

VPN veya proxy kullanımı

Uygulama önbelleğinin dolması

Arka planda çalışan uygulamalar

Telefonun tarih/saat senkronizasyon hatası

Eski sürüm WhatsApp kullanımı

Bu nedenle genel bir kesinti olmadığından sorun çoğu kullanıcının cihazında çözülebiliyor.

WhatsApp mesajlar neden gitmiyor?

Mesajların gönderilmemesi genellikle bağlantı kaynaklıdır. Aşağıdaki nedenlere dikkat edilmelidir:

Wi-Fi veya mobil veri kopması

İnternet hızının yetersiz olması

Operatör kaynaklı geçici yoğunluk

VPN'in bağlantıyı engellemesi

Uygulama önbelleği dolu olduğunda mesajın çıkışa düşmesi

Çözüm için:

Bağlantıyı değiştirin (Wi-Fi ↔ Mobil veri)

Uçak modunu açıp kapatın

WhatsApp'ı yeniden başlatın

VPN'i devre dışı bırakın

Önbelleği temizleyin

WhatsApp video ve fotoğraf gönderemiyorum sebebi ne?

Medya gönderilememesi, mesaj gönderiminden daha hassas bir bağlantı gerektirir. En yaygın nedenler şunlardır:

İnternet hızının düşük olması

Dosya yükleme işleminde zaman aşımı

Telefon depolama alanının dolu olması

WhatsApp'ın sunucuya bağlanamaması

VPN kaynaklı medya engeli

Uygulamanın eski sürümde olması

Güvenlik duvarı veya DNS çakışması

Çözüm önerileri:

Daha güçlü bir Wi-Fi ağına geçin

Bağlantıyı yenilemek için modemi yeniden başlatın

Telefonun depolama alanını kontrol edin

WhatsApp'ı güncelleyin

VPN/proxy'yi kapatın

Uygulama önbelleğini temizleyin

Medya yükleme trafiği bağlantıya bağlı olduğundan internet düzeldiğinde gönderim de otomatik olarak normale döner.

Kaynak: Haber Merkezi