Whatsapp çöktü mü? Whatsapp neden açılmıyor? Whatsapp mesajlar neden gitmiyor? Whatsapp video, fotoğraf gönderemiyorum sebebi ne?

16 Ocak 2026 itibarıyla bazı kullanıcılar WhatsApp'ta mesaj gönderememe, medya paylaşımlarının yüklenmemesi, sohbetlerin açılmaması ve uygulamanın donması/atması gibi problemler yaşadığını bildiriyor. Ancak şu ana kadar WhatsApp tarafından resmi bir kesinti açıklaması yapılmadı ve platformun çoğu alanı genel olarak çalışıyor.

WhatsApp çöktü mü?

Resmî kaynaklar üzerinden WhatsApp'ın genel bir çökme durumu açıklanmadı. Downdetector ve benzeri kullanıcı rapor platformlarındaki bildirimlerde artış olsa da bu, platformda küresel bir çökme olduğunu doğrulamıyor. Çoğu kullanıcı için servisler erişilebilir durumda.

WhatsApp neden açılmıyor?

Uygulamanın açılmaması veya giriş yapılamaması genellikle şu nedenlerden kaynaklanır:

Zayıf veya dengesiz internet bağlantısı

Uygulama önbelleğinin dolu veya bozuk olması

Mobil veri ile Wi-Fi arasında bağlantı geçişi

VPN veya proxy benzeri engellemeler

Telefonun tarih–saat ayarının yanlış olması

Bu gibi durumlarda WhatsApp açılmayabilir veya sohbetler listelenmeyebilir.

Mesajlar neden gönderilmiyor?

WhatsApp'ta mesajların gitmemesi genellikle uygulamanın sunucuya ulaşılamaması ile ilişkilidir.

Bunun en yaygın sebepleri:

İnternet bağlantısının zayıf olması

Sunucu yanıt gecikmeleri

Arka planda aşırı veri kullanan uygulamalar

Güncel olmayan WhatsApp sürümü

Bağlantı güçlendirildiğinde ve internet hızı toparlandığında mesaj gönderimi de normale döner.

Medya (fotoğraf/video) paylaşamıyorum — neden?

Medya gönderme sorunları çoğunlukla:

İnternet hızının düşük olması

Telefon depolama alanının dolu olması

Sunucuya bağlanma süresinin zaman aşımına uğraması

gibi nedenlerle ortaya çıkar. Bağlantı veya cihaz taraflı bu durumlar geçici olarak WhatsApp tarafında "çökme var” hissi yaratabilir, ancak platform genelinde erişim devam etmektedir.

Sorun ne zaman düzelecek?

WhatsApp tarafından resmi bir kesinti bildirimi yapılmadığı için yaşanan şikâyetlerin büyük çoğunluğu cihaz veya bağlantı kaynaklı bireysel aksaklıklardan kaynaklanıyor olabilir.

Bu tür durumlarda:

Uygulamayı yeniden başlatmak

Wi-Fi ↔ Mobil veri arasında geçiş yapmak

Telefonu yeniden başlatmak

gibi adımlar genellikle sorunu çözer. Eğer problem genel ve servis kaynaklı olsaydı, bu tür sorunlar genellikle kısa süre — saatler içinde — düzelir ve resmi açıklama yapılırdı.

