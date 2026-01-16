GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Whatsapp çöktü mü? Whatsapp neden açılmıyor? Whatsapp mesajlar neden gitmiyor? Whatsapp video, fotoğraf gönderemiyorum sebebi ne?

Whatsapp çöktü mü? Whatsapp neden açılmıyor? Whatsapp mesajlar neden gitmiyor? Whatsapp video, fotoğraf gönderemiyorum sebebi ne?

 

16 Ocak 2026 itibarıyla bazı kullanıcılar WhatsApp'ta mesaj gönderememe, medya paylaşımlarının yüklenmemesi, sohbetlerin açılmaması ve uygulamanın donması/atması gibi problemler yaşadığını bildiriyor. Ancak şu ana kadar WhatsApp tarafından resmi bir kesinti açıklaması yapılmadı ve platformun çoğu alanı genel olarak çalışıyor.

WhatsApp çöktü mü?

Resmî kaynaklar üzerinden WhatsApp'ın genel bir çökme durumu açıklanmadı. Downdetector ve benzeri kullanıcı rapor platformlarındaki bildirimlerde artış olsa da bu, platformda küresel bir çökme olduğunu doğrulamıyor. Çoğu kullanıcı için servisler erişilebilir durumda.

WhatsApp neden açılmıyor?

Uygulamanın açılmaması veya giriş yapılamaması genellikle şu nedenlerden kaynaklanır:

  • Zayıf veya dengesiz internet bağlantısı

  • Uygulama önbelleğinin dolu veya bozuk olması

  • Mobil veri ile Wi-Fi arasında bağlantı geçişi

  • VPN veya proxy benzeri engellemeler

  • Telefonun tarih–saat ayarının yanlış olması

Bu gibi durumlarda WhatsApp açılmayabilir veya sohbetler listelenmeyebilir.

Mesajlar neden gönderilmiyor?

WhatsApp'ta mesajların gitmemesi genellikle uygulamanın sunucuya ulaşılamaması ile ilişkilidir.
Bunun en yaygın sebepleri:

  • İnternet bağlantısının zayıf olması

  • Sunucu yanıt gecikmeleri

  • Arka planda aşırı veri kullanan uygulamalar

  • Güncel olmayan WhatsApp sürümü

Bağlantı güçlendirildiğinde ve internet hızı toparlandığında mesaj gönderimi de normale döner.

Medya (fotoğraf/video) paylaşamıyorum — neden?

Medya gönderme sorunları çoğunlukla:

  • İnternet hızının düşük olması

  • Telefon depolama alanının dolu olması

  • Sunucuya bağlanma süresinin zaman aşımına uğraması

gibi nedenlerle ortaya çıkar. Bağlantı veya cihaz taraflı bu durumlar geçici olarak WhatsApp tarafında "çökme var” hissi yaratabilir, ancak platform genelinde erişim devam etmektedir.

Sorun ne zaman düzelecek?

WhatsApp tarafından resmi bir kesinti bildirimi yapılmadığı için yaşanan şikâyetlerin büyük çoğunluğu cihaz veya bağlantı kaynaklı bireysel aksaklıklardan kaynaklanıyor olabilir.
Bu tür durumlarda:

  • Uygulamayı yeniden başlatmak

  • Wi-Fi ↔ Mobil veri arasında geçiş yapmak

  • Telefonu yeniden başlatmak

gibi adımlar genellikle sorunu çözer. Eğer problem genel ve servis kaynaklı olsaydı, bu tür sorunlar genellikle kısa süre — saatler içinde — düzelir ve resmi açıklama yapılırdı.

Kaynak: Haber Merkezi

