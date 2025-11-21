GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

X Çöktü mü, Neden Açılmıyor? Twitter (X) 21 Kasım 2025 Erişim Sorunu Giderildi mi?

X Çöktü mü, Neden Açılmıyor? Twitter (X) 21 Kasım 2025 Erişim Sorunu Giderildi mi?

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından X'te (eski adıyla Twitter) 21 Kasım 2025 Cuma akşamı itibarıyla erişim sorunları yaşandığı bildirildi. Türkiye genelinde kullanıcılar hem uygulamada hem de web sürümünde bağlantı hataları aldıklarını paylaşmaya başladı. Yaşanan sıkıntı kısa sürede sosyal medya gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı. Peki X çöktü mü, erişim sorunu neden yaşandı ve platformda son durum ne?

X'te Erişim Sorunu Yaşanıyor

Akşam saatlerinde çok sayıda kullanıcı, X'e giriş yapmaya çalıştıklarında akışın yenilenmediğini ve profillerin görüntülenemediğini belirtti. "Gönderiler şu anda yüklenemiyor. Lütfen bir süre sonra tekrar deneyin.” uyarısı, birçok kullanıcıda aynı anda görünmeye başladı. Platform tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı ancak dünya genelinde benzer bildirimlerin gelmesi sorunun geniş kapsamlı olduğunu gösterdi.

X Erişim Sorunu Neden Oldu?

Sorunun kaynağına dair X yönetimi tarafından henüz bir açıklama yapılmış değil. Yaşanan kesintinin teknik bir hata mı yoksa sunucu kaynaklı bir problem mi olduğu bilinmiyor. Son günlerde çeşitli platformlarda ortaya çıkan küresel internet aksaklıkları nedeniyle kullanıcılar bu durumun genel bir altyapı sorunuyla bağlantılı olup olmadığını da merak ediyor. Bunun yanı sıra, bazı dönemlerde belirli bölgelerde ya da kullanıcı hesaplarında yaşanan geçici problemler nedeniyle tweet atılamaması veya akışın güncellenmemesi gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor. Mevcut durumun da benzer bir kısa süreli aksaklıktan kaynaklandığı değerlendiriliyor.

X Erişim Sorunu Düzeldi mi?

Gelen son bilgilere göre X'te yaşanan erişim problemi şu anda büyük ölçüde çözülmüş görünüyor. Kullanıcıların büyük kısmı platforma yeniden erişim sağlayabildiğini bildiriyor. Ancak kesintinin neden kaynaklandığıyla ilgili şirket tarafından yapılmış net bir açıklama bulunmuyor.

