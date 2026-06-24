X çöktü mü, sorun mu var? 24 Haziran 2026 X (Twitter) erişim sorunu ne zaman düzelecek? X neden çalışmıyor?

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan X (Twitter), bazı kullanıcılar tarafından yaşanan erişim sorunlarıyla gündeme geldi. Kullanıcılar platforma giriş yaparken, gönderileri görüntülerken veya yeni paylaşımlar yaparken çeşitli problemler yaşadıklarını bildirdi.

X çöktü mü, sorun mu var?

X kullanıcılarının yaşadığı bağlantı problemleri sonrasında "X çöktü mü?" ve "Twitter neden açılmıyor?" soruları arama motorlarında sıkça araştırılmaya başlandı. Bazı bölgelerde yaşanan teknik aksaklıklar nedeniyle platform hizmetlerinde geçici yavaşlamalar veya erişim problemleri görülebiliyor.

X (Twitter) erişim sorunu ne zaman düzelecek?

Yaşanan kesintilerin nedeni henüz net olarak açıklanmazken, platform ekiplerinin olası teknik sorunları incelemesi bekleniyor. Kullanıcıların bir süre sonra uygulamayı yenileyerek veya tekrar giriş yaparak kontrol etmeleri öneriliyor.

X neden çalışmıyor?

X'in çalışmamasının nedenleri arasında sunucu yoğunluğu, teknik bakım çalışmaları, bağlantı problemleri veya bölgesel erişim sorunları bulunabiliyor. Kesintinin tüm kullanıcıları etkileyip etkilemediği ise gelen kullanıcı bildirimleriyle belirleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi