X çöktü mü, sorun mu var? 28 Temmuz 2026 X (Twitter) erişim sorunu ne zaman düzelecek? X neden çalışmıyor?

28 Temmuz 2026 tarihinde bazı X (Twitter) kullanıcıları platforma giriş yapamama, gönderilerin yüklenmemesi, zaman akışının yenilenmemesi, paylaşım yapamama ve bağlantı sorunları yaşadıklarını bildiriyor. Kullanıcı raporlarındaki artış, X hizmetlerinde olası geçici erişim problemleri yaşanabileceğine işaret ediyor.

X (Twitter) çöktü mü?

X tarafından 28 Temmuz 2026 tarihinde dünya genelinde veya Türkiye'de yaşanan bir kesintiye ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak bazı kullanıcılar platforma erişimde güçlük yaşadıklarını, gönderilerin görüntülenmediğini ve akışın yenilenmediğini belirtiyor.

Yaşanan sorunların sunucu yoğunluğu, teknik aksaklıklar veya bölgesel bağlantı problemlerinden kaynaklanabileceği değerlendiriliyor.

X (Twitter) neden açılmıyor?

X uygulamasının veya internet sitesinin açılmaması; internet bağlantısı sorunları, platformdaki teknik problemler, uygulama güncellemeleri veya sunucu yoğunluğu nedeniyle meydana gelebilir.

Bazı kullanıcılar özellikle "Bir sorun oluştu, yeniden deneyin" uyarısı, zaman akışının yüklenmemesi ve gönderi paylaşamama gibi problemler bildirebiliyor.

X (Twitter) gönderileri neden yüklenmiyor?

Gönderilerin görüntülenmemesi veya yeni paylaşımların yüklenmemesi, platform tarafındaki geçici teknik aksaklıklar ya da internet bağlantısındaki sorunlardan kaynaklanabilir.

Kullanıcılar uygulamayı yeniden başlatmayı, internet bağlantısını kontrol etmeyi veya farklı bir ağ üzerinden giriş yapmayı deneyebilir.

X (Twitter) neden yavaş?

Platformdaki yavaşlamalar; yoğun kullanıcı trafiği, sunucu yükü veya bölgesel ağ problemleri nedeniyle ortaya çıkabilir.

Aynı anda çok sayıda kullanıcının benzer sorunlar bildirmesi, problemin yalnızca bireysel bağlantılardan kaynaklanmadığını gösterebilir.

X (Twitter) ne zaman düzelecek?

X tarafından resmi bir kesinti duyurusu yapılmadığı için yaşanan erişim probleminin ne zaman tamamen giderileceği bilinmiyor. Eğer sorun platform kaynaklı geçici bir arızadan kaynaklanıyorsa, teknik çalışmaların ardından hizmetlerin normale dönmesi bekleniyor.

Gelişmeler oldukça "X (Twitter) çöktü mü?" sorusunun yanıtı ve erişim sorununun son durumu güncellenecektir.

Kaynak: Haber Merkezi