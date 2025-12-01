GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

X (Twitter) Çöktü mü, Neden Açılmıyor? X (Twitter) 1 Aralık 2025 Erişim Sorunu Giderildi mi? X (Twitter)'da paylaşımım gözükmüyor sebebi ne?

X (Twitter) Çöktü mü, Neden Açılmıyor? X (Twitter) 1 Aralık 2025 Erişim Sorunu Giderildi mi? X (Twitter)’da paylaşımım gözükmüyor sebebi ne?

1 Aralık 2025 itibarıyla birçok kullanıcı X (Twitter) platformunda erişim yavaşlaması, gönderilerin görünmemesi, akışın yenilenmemesi ve uygulamanın geç açılması gibi sorunlar yaşadığını bildiriyor. Downdetector'a göre kullanıcı raporları X (Twitter) tarafında olası problemler olduğuna işaret ediyor. Şu anda yaşanan erişim sorununun bölgesel değil, daha geniş çaplı olabileceği değerlendiriliyor.

X (Twitter) çöktü mü, neden açılmıyor?

Downdetector üzerindeki raporlarda belirgin artış bulunuyor ve bu artış X platformunda anlık bir erişim sorunu yaşandığını gösteriyor. Kullanıcıların büyük bölümü:

  • Akış yenilenmiyor

  • Gönderiler geç geliyor

  • Uygulama açılmıyor veya beyaz ekranda kalıyor

  • Tweet yüklenmiyor

  • Bildirimler gelmiyor

gibi sorunlar bildiriyor.

Henüz X tarafından resmi bir açıklama gelmese de raporlar platformda sunucu temelli geçici bir arıza olabileceğini gösteriyor.

X (Twitter) 1 Aralık 2025 erişim sorunu giderildi mi?

Platformda yaşanan sorunlar anlık olarak devam ediyor. Bazı kullanıcılar zaman zaman erişimin düzeldiğini, bazılarının ise hâlâ tweet yükleyemediğini belirtiyor. Bu durum, sorunun kısmi olarak devam ettiğine işaret ediyor.

Genelde bu tür X erişim problemleri:

  • Sunucu yanıt sürelerinin uzaması

  • Aşırı yoğunluk

  • API bağlantılarındaki geçici hata

  • Veri merkezleri arasındaki senkronizasyon gecikmesi

nedeniyle ortaya çıkıyor ve kısa süre içinde çözülüyor.

Sorun tamamen çözülene kadar kullanıcıların uygulamada yavaşlama yaşamaya devam etmesi mümkün.

X (Twitter)'da paylaşımım gözükmüyor, sebebi ne?

Şu anda yaşanan genel sorunlar nedeniyle tweetlerin görünmemesi oldukça yaygın. Ancak bunun dışında da çeşitli sebepler olabilir:

1. Sunucu sorunu (şu anki ana sebep)

Tweet sunucuya gönderiliyor fakat akışa yansımıyor.

2. Hesap geçici sınırlandırılması (rate limit)

Çok hızlı işlem yapıldığında X, gönderileri geç gösterir.

3. İnternet gecikmesi

Zayıf bağlantıda tweet görünmeyebilir.

4. Algoritmanın gecikmeli indeksleme yapması

Yoğunlukta tweet'ler geç işlenir.

5. Uygulama önbellek hataları

Tweet gönderdikten sonra uygulama verisi yenilenmez.

Çözüm önerileri:

  • Uygulamayı kapatıp yeniden açın

  • İnternet bağlantısını değiştirin

  • VPN varsa devre dışı bırakın

  • Ön belleği temizleyin

  • Birkaç dakika bekleyip sayfayı yenileyin

Ancak şu anki genel arıza nedeniyle gönderilerin görünmemesi büyük oranda platform kaynaklıdır.

Kaynak: Haber Merkezi

