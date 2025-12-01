X (Twitter) çöktü mü? X (Twitter) neden açılmıyor? X (Twitter)’da paylaşımım gözükmüyor sebebi ne?

Bazı kullanıcılar X (Twitter) uygulamasında akışın yenilenmemesi, gönderilerin görünmemesi ve uygulamanın açılmaması gibi sorunlar yaşadığını bildiriyor. Ancak Downdetector verilerine göre kullanıcı raporları X (Twitter) tarafında genel bir sorun olmadığını gösteriyor. Yaşanan aksaklıkların çoğu cihaz, internet veya hesap bazlı kısıtlamalardan kaynaklanıyor.

X (Twitter) çöktü mü?

Downdetector üzerindeki son raporlar, X platformunda yaygın bir kesinti olmadığını doğruluyor. Sistemde genel bir çökme görünmediği için yaşanan sorunların büyük kısmı:

Yerel internet bağlantısı problemleri

Operatör kaynaklı gecikmeler

Uygulama önbelleği hataları

DNS veya VPN kaynaklı yüklenmeme sorunları

gibi faktörlerden kaynaklanıyor.

X (Twitter) neden açılmıyor?

Uygulamanın açılmaması veya "Akış yüklenemedi” hatası almanız şu nedenlerle olabilir:

İnternetin zayıf veya kopuk olması

DNS gecikmesi

VPN/proxy engellemeleri

Uygulama önbelleğinin dolması

Eski sürüm X kullanımı

Aşırı arka plan uygulama yükü

Telefon saat-senkronizasyon hatası

Çözüm için:

Wi-Fi ↔ Mobil veri arasında geçiş yapın

Uygulama önbelleğini temizleyin

X uygulamasını güncelleyin

VPN/proxy'yi kapatın

Cihazı yeniden başlatın

Bağlantıyı modem reseti ile yenileyin

Genel kesinti olmadığı için sorun çoğu zaman bu adımlarla çözülür.

X (Twitter)'da paylaşımım gözükmüyor, sebebi ne?

Tweetlerin veya gönderilerin görünmemesi şu durumlarda görülebilir:

1. Paylaşım henüz sunucuya ulaşmamış olabilir

İnternet yavaşsa gönderiniz profilinizde geç görünür.

2. Hesabınız geçici sınırlamaya girmiş olabilir

Aşırı paylaşım, hızlı beğeni/retweet, spam benzeri davranışlar "geçici görünmezlik” (shadow limit) oluşturabilir.

3. Algoritmik filtreleme olabilir

Sistem bazı içerikleri anlık olarak sıraya alıp geç indeksleyebilir.

4. Gizlilik ayarları gönderiyi kısıtlıyor olabilir

Hesabınız "gizli” ise bazı kullanıcılar tweeti göremez.

5. Önbellek verisi bozulmuş olabilir

Uygulama veri bozukluğunda tweetleri geç gösterir.

Çözüm önerileri:

Profilinizi yenileyin, uygulamayı kapatıp yeniden açın

İnternet bağlantısını değiştirin

VPN kullanıyorsanız kapatın

Uygulama önbelleğini temizleyin

Hesap sınırlaması olup olmadığını kontrol edin

Birkaç dakika bekleyip tekrar görüntüleyin

Genel kesinti olmadığı için tweet görünmeme sorunları çoğunlukla geçicidir.

