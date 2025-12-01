X (Twitter) çöktü mü? X (Twitter) neden açılmıyor? X (Twitter)’da paylaşımım gözükmüyor sebebi ne?

Bazı kullanıcılar X (Twitter) uygulamasında akışın yenilenmemesi, gönderilerin görünmemesi ve uygulamanın açılmaması gibi sorunlar yaşadığını bildiriyor. Ancak Downdetector verilerine göre kullanıcı raporları X (Twitter) tarafında genel bir sorun olmadığını gösteriyor. Yaşanan aksaklıkların çoğu cihaz, internet veya hesap bazlı kısıtlamalardan kaynaklanıyor.
X (Twitter) çöktü mü?
Downdetector üzerindeki son raporlar, X platformunda yaygın bir kesinti olmadığını doğruluyor. Sistemde genel bir çökme görünmediği için yaşanan sorunların büyük kısmı:
-
Yerel internet bağlantısı problemleri
-
Operatör kaynaklı gecikmeler
-
Uygulama önbelleği hataları
-
DNS veya VPN kaynaklı yüklenmeme sorunları
gibi faktörlerden kaynaklanıyor.
X (Twitter) neden açılmıyor?
Uygulamanın açılmaması veya "Akış yüklenemedi” hatası almanız şu nedenlerle olabilir:
-
İnternetin zayıf veya kopuk olması
-
DNS gecikmesi
-
VPN/proxy engellemeleri
-
Uygulama önbelleğinin dolması
-
Eski sürüm X kullanımı
-
Aşırı arka plan uygulama yükü
-
Telefon saat-senkronizasyon hatası
Çözüm için:
-
Wi-Fi ↔ Mobil veri arasında geçiş yapın
-
Uygulama önbelleğini temizleyin
-
X uygulamasını güncelleyin
-
VPN/proxy'yi kapatın
-
Cihazı yeniden başlatın
-
Bağlantıyı modem reseti ile yenileyin
Genel kesinti olmadığı için sorun çoğu zaman bu adımlarla çözülür.
X (Twitter)'da paylaşımım gözükmüyor, sebebi ne?
Tweetlerin veya gönderilerin görünmemesi şu durumlarda görülebilir:
1. Paylaşım henüz sunucuya ulaşmamış olabilir
İnternet yavaşsa gönderiniz profilinizde geç görünür.
2. Hesabınız geçici sınırlamaya girmiş olabilir
Aşırı paylaşım, hızlı beğeni/retweet, spam benzeri davranışlar "geçici görünmezlik” (shadow limit) oluşturabilir.
3. Algoritmik filtreleme olabilir
Sistem bazı içerikleri anlık olarak sıraya alıp geç indeksleyebilir.
4. Gizlilik ayarları gönderiyi kısıtlıyor olabilir
Hesabınız "gizli” ise bazı kullanıcılar tweeti göremez.
5. Önbellek verisi bozulmuş olabilir
Uygulama veri bozukluğunda tweetleri geç gösterir.
Çözüm önerileri:
-
Profilinizi yenileyin, uygulamayı kapatıp yeniden açın
-
İnternet bağlantısını değiştirin
-
VPN kullanıyorsanız kapatın
-
Uygulama önbelleğini temizleyin
-
Hesap sınırlaması olup olmadığını kontrol edin
-
Birkaç dakika bekleyip tekrar görüntüleyin
Genel kesinti olmadığı için tweet görünmeme sorunları çoğunlukla geçicidir.
Kaynak: Haber Merkezi