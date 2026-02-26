X (Twitter) çöktü mü? X (Twitter) neden açılmıyor? X (Twitter)’da paylaşımım gözükmüyor sebebi ne? X (Twitter) 26 Aralık 2026 erişim sorunu giderildi mi?

Kullanıcılar son saatlerde X (Twitter) platformunda çeşitli aksaklıklar yaşandığını belirtiyor. Bazı kullanıcılar gönderilerin yüklenmediğini, bildirimlerin geç ulaştığını veya paylaşımların görünmediğini rapor ediyor.

Sorunlar Hangi Alanlarda Görülüyor?

Gönderi Paylaşımı: Tweet veya X gönderilerinin gönderilmemesi veya gecikmeli görünmesi.

Bildirimler: Kullanıcıların etkileşim bildirimlerini alamaması.

Uygulama Performansı: Mobil ve web sürümlerinde yavaşlama ve donmalar.

Şirketten Açıklama Geldi Mi?

X (Twitter) tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kullanıcılar tarafından bildirilen bu problemler, sistem genelinde kısa süreli aksaklıklara işaret ediyor olabilir.

Platform kullanıcıları, benzer sorunlarla karşılaşmaları halinde durumu rapor etmeye devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi