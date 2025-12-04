X (Twitter) çöktü mü? X (Twitter) neden açılmıyor? X (Twitter)’da paylaşımım gözükmüyor sebebi ne? X (Twitter) 4 Aralık 2025 erişim sorunu giderildi mi?

1 Aralık 2025 itibarıyla birçok kullanıcı X (Twitter) üzerinde akışın yenilenmemesi, tweet'lerin görünmemesi, uygulamanın geç açılması ve zaman zaman beyaz ekranda takılma gibi sorunlar yaşadığını bildiriyor. Downdetector verilerine göre kullanıcı raporlarındaki artış, X (Twitter) tarafında olası problemler bulunduğuna işaret ediyor. Şu anda platformda bölgesel veya kısmi erişim sorunları yaşandığı tahmin ediliyor.

X (Twitter) çöktü mü?

Mevcut kullanıcı raporları X platformunda anlık erişim sorunları olduğunu gösteriyor. Kullanıcıların çoğu şu şikâyetleri bildiriyor:

Akış yenilenmiyor

Tweet atılamıyor veya çok geç gönderiliyor

Profil sayfaları açılmıyor

Bildirimler yüklenmiyor

Web sürümü bembeyaz ekranda kalıyor

Uygulama takılıyor veya açılmıyor

Henüz resmi bir açıklama yapılmış değil ancak artan raporlar, sunucu taraflı kısa süreli teknik bir kesinti ihtimalini güçlendiriyor.

X (Twitter) neden açılmıyor?

Uygulamanın veya web sürümünün açılmaması şu nedenlerle ilişkilendiriliyor:

1. Anlık platform hatası (şu anki en olası neden)

Sunucular aşırı yüklenmiş olabilir veya bazı bölgelerde veri merkezleri arasında gecikme yaşanıyor olabilir.

2. DNS veya bağlantı gecikmesi

Operatör kaynaklı gecikmeler, siteye bağlanmayı zorlaştırabilir.

3. Uygulama önbelleği bozulmuş olabilir

X uygulaması çok sık veri biriktirdiği için zaman zaman açılmayabilir.

Geçici çözüm önerileri:

Uygulamayı kapatıp yeniden açın

Wi-Fi → Mobil veri veya tam tersi geçiş yapın

VPN kullanıyorsanız kapatın

Önbelleği temizleyin

Web sürümünü gizli sekmede deneyin

Ancak şu an yaşanan sorun büyük ihtimalle X kaynaklı, yani cihazla ilgili değil.

X (Twitter)'da paylaşımım gözükmüyor, sebebi ne?

Tweet atmanıza rağmen paylaşım görünmüyorsa bunun birkaç nedeni olabilir:

1. Sunucu gecikmesi (şu anda en yaygın durum)

Tweet gönderiliyor ancak sunucu işleme koyamadığı için akışa geç düşüyor.

2. Hesap "rate limit” sınırına girmiş olabilir

Çok kısa sürede fazla işlem yapılırsa tweet geç görünür.

3. İnternet bağlantısında kısa kesilme

Tweet gönderilmiş gibi görünür ancak paylaşılmamış olabilir.

4. Uygulama önbelleği bozulmuş olabilir

X, bozuk veri yüzünden tweet'i sayfaya yansıtmayabilir.

5. Algoritmik gecikme

Yoğunluk saatlerinde tweet indexlenmesi gecikebilir.

Çözüm önerileri:

Profilinizi yenileyin

Uygulamayı kapatıp açın

İnternet bağlantısını değiştirin

VPN kullanıyorsanız devre dışı bırakın

Önbelleği temizleyin

Birkaç dakika bekledikten sonra tekrar kontrol edin

Şu anda yaşanan genel problem nedeniyle tweet görünmeme sorunu çoğunlukla platform kaynaklıdır.

Kaynak: Haber Merkezi