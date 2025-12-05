X (Twitter) çöktü mü? X (Twitter) neden açılmıyor? X (Twitter)’da paylaşımım gözükmüyor sebebi ne? X (Twitter) 5 Aralık 2025 erişim sorunu giderildi mi?

5 Aralık 2025 tarihinde birçok kullanıcı X'e erişimde gecikme, akış yenilenmeme ve tweet görünmeme problemleri yaşıyor. Kullanıcı raporlarındaki artış, platformda olası bir teknik sorun bulunduğunu gösteriyor. Resmi bir çökme açıklaması ise henüz yapılmadı.

X (Twitter) neden açılmıyor?



Uygulamanın geç açılması veya hiç yüklenmemesi bugün çoğunlukla sunucu yanıt gecikmeleri, operatör kaynaklı internet yavaşlaması, DNS yönlendirme sorunları ve uygulama önbelleği hatalarından kaynaklanıyor. Sorun geniş bir kullanıcı kitlesini etkilediği için problem büyük ihtimalle X taraflı.

X (Twitter)'da paylaşımım gözükmüyor, sebebi ne?



Tweet'lerin geç görünmesi veya hiç görünmemesi özellikle sunucu gecikmelerinden kaynaklanıyor. Yoğunluk saatlerinde tweet'lerin işlenmesi ve akışa düşmesi gecikebiliyor. Uygulama bozuk önbellek verisi nedeniyle de gönderileri geç gösterebiliyor. Bağlantı normale döndüğünde tweet'ler otomatik olarak görünmeye başlıyor.

X (Twitter) 5 Aralık 2025 erişim sorunu giderildi mi?



Sorun tamamen çözülmüş değil. Bazı kullanıcılar akışın açıldığını bildirirken, birçok bölgede yavaşlama, boş sayfa, tweet yüklenmemesi ve bildirim gecikmeleri devam ediyor. Sorunun kısa süre içinde tamamen düzelmesi bekleniyor fakat şu anda platformda kısmi erişim sorunu devam ediyor.

