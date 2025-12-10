X (Twitter) çöktü mü? X (Twitter) neden açılmıyor? X (Twitter)’da sorun ne zaman düzelecek? 10 Aralık 2025

10 Aralık 2025 itibarıyla birçok kullanıcı X (Twitter) üzerinde akışın yenilenmemesi, tweet'lerin görünmemesi, bildirimlerin geç gelmesi ve uygulamanın zaman zaman açılmaması gibi çeşitli sorunlar yaşadığını bildiriyor. Kullanıcı raporlarındaki artış, X (Twitter) tarafında olası bir erişim problemi bulunduğuna işaret ediyor.

X (Twitter) çöktü mü?

Platformun tamamen çöktüğüne dair resmi bir açıklama bulunmuyor; ancak kullanıcıların aynı anda benzer hatalar yaşaması X'in belirli servislerinde teknik bir aksama olduğunu gösteriyor. Bazı kullanıcılar akışın hiç yüklenmediğini, bazıları ise tweet atamadığını veya tweet'lerin geç göründüğünü aktarıyor. Bu tablo, X'te kısmi bir servis kesintisi yaşandığını doğruluyor.

X (Twitter) neden açılmıyor?

Bugün X uygulamasının açılmaması veya geç yüklenmesi büyük ihtimalle sunucu yanıt gecikmeleri, bölgesel bağlantı problemleri veya anlık yoğunluktan kaynaklanıyor. Uygulamanın sayfaları geç yüklemesi, profil ve bildirim ekranlarının boş gelmesi, platformun veri işleme tarafında yaşanan teknik gecikmelere işaret ediyor.

X (Twitter)'da sorun ne zaman düzelecek?

X tarafından resmi bir açıklama yapılmadığı için kesin bir zaman vermek mümkün değil. Ancak bu tür kısmi erişim sorunları genellikle kısa sürede, çoğu zaman birkaç saat içinde normale dönüyor. Bazı kullanıcıların erişimin düzeldiğini bildirmesine rağmen birçok bölgede yavaşlık ve yüklenmeme problemleri sürüyor. Sorunun aşamalı olarak düzelmesi bekleniyor.

