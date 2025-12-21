Yad ellerde eller elimden tuttu, cümlesiyle aynı anlama gelen hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bu kez Türkçede mecazlı anlatım ve anlam bilgisini ölçen bir soru izleyicilerin karşısına çıktı.

"Yad ellerde eller elimden tuttu” cümlesiyle aynı anlama gelen hangisidir?

A) Gurbette yabancılar bana yardım etti

B) El ele vererek çok iş başardık

C) Anladım ki el elden üstündür

D) Başkalarını anarak yas tuttum

Doğru cevap: A) Gurbette yabancılar bana yardım etti

