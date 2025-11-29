GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Yalova'da su kesintisi ne zaman başlayacak? Yalova'da sular ne zaman gelecek?

Yalova’da su kesintisi ne zaman başlayacak? Yalova’da sular ne zaman gelecek?
29 Kasım 2025 Yalova’da su kesintisi ne zaman başlayacak? Sular hangi saatlerde kesilecek, ne zaman gelecek? Su kesintileri kaç saat sürecek? Gökçe Barajı neden kritik seviyeye indi? Acil Su Eylem Planı kapsamında hangi önlemler uygulanacak? Mahallelerde su kesintileri nasıl yapılacak?

Yalova'da son haftalarda yaşanan yağış azlığı ve baraj seviyesindeki hızlı düşüş, kentte ciddi bir su sorununu gündeme getirdi. Gökçe Barajı'nın kritik seviyeye ulaşmasıyla birlikte yetkililer, şehrin su güvenliği için acil bir plan hazırlamak zorunda kaldı. 29 Kasım itibarıyla devreye alınan planlı kesintiler, vatandaşların su kullanım alışkanlıklarını da doğrudan etkiliyor.

29 Kasım 2025 Yalova'da su kesintileri ne zaman uygulanacak?

Plan doğrultusunda Yalova genelinde her gün 10 saatlik planlı su kesintisi uygulanmasına karar verildi. Kesintilerin hem su tasarrufunu artırmak hem de mevcut rezervin daha uzun süre korunmasını sağlamak amacıyla başlatıldığı belirtildi. Bu uygulama, kent genelinde günlük su kullanım alışkanlıklarını önemli ölçüde etkileyecek.

Yalova'da sular hangi saatlerde kesilecek, ne zaman gelecek?

29 Kasım'dan itibaren tüm belediyelerin hazırladığı takvime göre mahallerde 20.00–05.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. Kesinti 20.00'de başlayacak, suyun yeniden verilmesi ise sabah 05.00'i bulacak. Yetkililer, bu saatlerin su tüketiminin nispeten düşük olduğu gece dönemine denk getirildiğini ifade ediyor.

Sanayi tesislerinde ise su kullanımının önce yüzde 50 azaltılması, su rezervinin 10 günlük seviyenin altına düşmesi hâlinde sanayi hattına suyun tamamen kesilmesi planlanıyor.

Acil Su Eylem Planı kapsamında hangi adımlar atılıyor?

Gökçe Barajı'ndaki kritik düşüş nedeniyle ek su kaynaklarının devreye alınması kararlaştırıldı. Bu kapsamda Ortaburun Göleti'nden Çınarcık hattına su aktarılması, bölgedeki tüm DSİ kuyularının faaliyete geçirilmesi ve gerekli durumlarda kullanılmak üzere yüzer pompaların hazır hâle getirilmesi planlanıyor. Ayrıca su tüketiminin azaltılması için belediyeler ve kamu birimleri tarafından farkındalık çalışmaları yapılacak.

