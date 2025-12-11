Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan "‘Ben selamet' ile biten deyimin başı nedir?” sorusunun cevabı "Sen sağ” oldu.

"Yapılacak bir şey kalmadı” anlamına gelen ve "ben selamet” şeklinde biten deyimin başı nedir?



7 Aralık 2025 akşamı yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster bölümünde yarışmacıya dil bilgisinin günlük deyimlerle harmanlandığı bir soru yöneltildi. Deyimin doğru başlangıcını bulmak izleyiciler için de merak konusu oldu.

Verilen şıklar şöyleydi:

A: Sen dağ

B: Sen bağ

C: Sen sağ

D: Sen yağ

"Ben selamet” Deyimi Nasıl Başlar?

Türkçede "Artık yapılacak bir şey kalmadı, ben işimi bitirdim” anlamında kullanılan deyim: "Sen sağ, ben selamet.” Bu ifade, bir işin kendi açısından sona erdiğini ve sonuçlara karışılmayacağını anlatmak için söylenir.

Milyoner Sorusu: Doğru Cevap Hangisi Oldu?

Sorunun doğru cevabı: C: Sen sağ

