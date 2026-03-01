GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Yapılan bir araştırmada bilim insanlarına göre dünyanın en sıkıcı meslekleri listesinde hangisi yer almaz?

Güncelleme Tarihi:

Essex Üniversitesi tarafından yürütülen ve can sıkıntısı algısını bilimsel verilere dayandıran araştırmada, katılımcıların meslek dallarına bakış açısı belirli kriterlere göre puanlanmıştır.

Yapılan bir araştırmada bilim insanlarına göre dünyanın en sıkıcı meslekleri listesinde hangisi yer almaz?

Araştırma sonuçlarına göre veri analistliği, sigortacılık, muhasebe ve temizlik görevlisi gibi meslekler "en sıkıcı" ilk beş kategori arasında yer almaktadır. Ancak seçeneklerde yer alan Ayakkabı Tamircisi, bu sıkıcılık listesinin üst sıralarında yer almamaktadır. Araştırmaya göre yaratıcılık barındıran veya zanaat odaklı işler, veri ve rakam odaklı ofis işlerine kıyasla toplum gözünde daha az "sıkıcı" olarak nitelendirilmektedir.

Cevap: ayakkabı tamircisi

Kaynak: Haber Merkezi

