Essex Üniversitesi tarafından yürütülen ve can sıkıntısı algısını bilimsel verilere dayandıran araştırmada, katılımcıların meslek dallarına bakış açısı belirli kriterlere göre puanlanmıştır.
Yapılan bir araştırmada bilim insanlarına göre dünyanın en sıkıcı meslekleri listesinde hangisi yer almaz?
Araştırma sonuçlarına göre veri analistliği, sigortacılık, muhasebe ve temizlik görevlisi gibi meslekler "en sıkıcı" ilk beş kategori arasında yer almaktadır. Ancak seçeneklerde yer alan Ayakkabı Tamircisi, bu sıkıcılık listesinin üst sıralarında yer almamaktadır. Araştırmaya göre yaratıcılık barındıran veya zanaat odaklı işler, veri ve rakam odaklı ofis işlerine kıyasla toplum gözünde daha az "sıkıcı" olarak nitelendirilmektedir.
Cevap: ayakkabı tamircisi
