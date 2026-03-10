Yapılan bir araştırmaya göre T.C. kimlik numarasını “3+3+2+3“ şeklinde ezberleyen birinin, hangi zekâ türüne sahip olduğu söylenmektedir?

İnsan beyninin bilgiyi işleme ve depolama biçimi, bireyin baskın zekâ türü hakkında önemli ipuçları verir. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını belirli bir ritim ve sayı dizisiyle ezberlemek, nörolojik bir tercih olarak kabul edilir.
T.C. kimlik numarasını "3+3+2+3" şeklinde ezberleyen birinin hangi zekâ türüne sahip olduğu söylenmektedir?
Yapılan araştırmalara ve çoklu zekâ kuramına göre, T.C. kimlik numarasını bu şekilde (örneğin: 123 - 456 - 78 - 910) gruplandırarak ezberleyen kişilerin matematiksel-mantıksal zekâsı ile birlikte müziksel-ritmik zekâsının ön planda olduğu söylenmektedir.
Bu ezberleme biçiminin özellikleri şunlardır:
-
Ritmik Yapı: Numarayı "3+3+2+3" şeklinde bölmek, zihinde bir tempo oluşturur. Bu durum, kişinin bilgiyi ritimle kodladığını gösterir.
-
Sorgulayıcı Yaklaşım: Bu grup genellikle statükoyu sorgulayan, neden-sonuç ilişkisi kuran ve bilgiyi parçalara ayırarak analiz eden bir yapıya sahiptir.
-
Mantıksal Gruplandırma: Sayıları rastgele değil, belirli bir simetri ve düzen içinde tutmak, matematiksel zekânın tipik bir yansımasıdır.
Cevap: Matematiksel ve Müziksel (Ritmik) Zekâ
