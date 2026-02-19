GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Yapımı 1609’da başlayan ve 1617’de tamamlanan, mimarı Sedefkar Mehmed Ağa olan cami hangisidir?

Güncelleme Tarihi:

Yapımı 1609’da başlayan ve 1617’de tamamlanan, mimarı Sedefkar Mehmed Ağa olan cami hangisidir?

Osmanlı mimarisinin zirve noktalarından biri kabul edilen bu yapı, Klasik Dönem'in en görkemli eserlerinden biridir.

Mimar Sinan'ın öğrencisi Sedefkâr Mehmed Ağa tarafından inşa edilen bu cami, Ayasofya'nın tam karşısında yükselen silüetiyle İstanbul'un en ikonik yapılarından biridir.

Yapımı 1609'da başlayan ve 1617'de tamamlanan, mimarı Sedefkâr Mehmed Ağa olan cami hangisidir?

Cevap: Sultanahmet Camii (Not: Avrupalılar tarafından iç süslemelerinde kullanılan 20 binden fazla İznik çinisi nedeniyle "Mavi Cami" - Blue Mosque olarak da adlandırılır.)

Kaynak: Haber Merkezi

