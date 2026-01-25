Yapımına 1568’de başlanan ve 1574’te tamamlanan, mimarı Mimar Sinan olan cami hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 10 bin tl’lik soru
- Güncelleme Tarihi:
Türk mimarlık tarihinin en görkemli yapılarından biri olan ve Mimar Sinan'ın kendi ifadesiyle "ustalık eserim" dediği bu muazzam yapı, Osmanlı İmparatorluğu'nun mimari ve mühendislik alanında ulaştığı zirveyi temsil etmektedir.
Yapımına 1568'de başlanan ve 1574'te tamamlanan, mimarı Mimar Sinan olan cami hangisidir?
II. Selim'in emriyle inşa edilen bu cami, sadece şehrin silüetini belirleyen dört minaresiyle değil, aynı zamanda o döneme kadar benzeri görülmemiş bir mühendislik harikası olan devasa kubbesiyle de dünya mimarlık mirasının en önemli parçalarından biri kabul edilir. 2011 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilen bu külliye, iç mekanındaki eşsiz çini işçiliği ve kalem işleriyle de büyüleyici bir atmosfere sahiptir.
Cevap: Yapımına 1568 yılında başlanan ve Mimar Sinan tarafından inşa edilen bu şaheser Selimiye Camii'dir.
