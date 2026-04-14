Yarın okullar tatil mi 15 Nisan 2026 | 15 Nisan Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Şanlıurfa’da okul var mı?

İstanbul’da 15 Nisan 2026 Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmeyeceği, Milli Eğitim Bakanlığı ve valiliklerden gelecek son dakika açıklamalarıyla yakından takip ediliyor. Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yaşanan silahlı saldırıda, 4 öğretmen, 10 öğrenci, 1 polis memuru ve 1 kantin çalışanı olmak üzere toplam 16 kişi yaralandı. Yaşanan olayın ardından “Yarın okullar açık mı?” sorusu yalnızca Şanlıurfa’da değil, İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir ve diğer illerde de gündemin ilk sıralarına yerleşti. Peki, söz konusu illerde eğitime ara verildi mi? Valiliklerden bu yönde resmi bir açıklama yapıldı mı? İşte detaylar…

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki bir lisede gerçekleşen silahlı saldırının ardından açıklama yapan Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, yaşanan olaydan dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirtti. Sultanoğlu, saldırı nedeniyle söz konusu okulda eğitim ve öğretime 4 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

ŞANLIURFA'DA YARIN (15 NİSAN) OKULLAR TATİL Mİ?

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE DİĞER İLLERDE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Türkiye'yi sarsan acı olayın ardından, Eğitim-Bir-Sen'den iş bırakma eylemi açıklaması geldi. Eğitim-Bir-Sen, Şanlıurfa Siverek'te bir okulda meydana gelen silahlı saldırının ardından 15 Nisan'da ülke genelinde iş bırakma eylemi yapılacağını duyurdu.

Sendika tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Eğitim-Bir-Sen olarak Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okulun eski bir öğrencisi tarafından gerçekleştirilen saldırıyı protesto etmek, eğitimcilerimizi, öğrencilerimizi ve eğitim kurumlarımızı hedef alan şiddet eylemlerindeki artışa dikkati çekmek ve güvenli çalışma ortamının tesisi hususunda gerekli her türlü çalışmanın ivedilikle yapılmasını haykırmak için 15 Nisan 2026 tarihinde ülke genelinde iş bırakıyoruz. Aynı gün, Siverek ilçesinde yürüyüş ve geniş katılımlı basın açıklaması yapacağız. Eş zamanlı olarak diğer illerde basın açıklamaları ile şiddeti protesto edeceğiz” denildi.

Ancak henüz İstanbul Valiliği ve diğer illerin valilikleri yada Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili resmi açıklamaların gelmesi durumunda haberimizde gelişmelere yer vereceğiz.

EĞİTİM GÜCÜ SEN'DEN AÇIKLAMA

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (Eğitim Gücü Sen), Şanlıurfa Siverek'te bir okulda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Türkiye genelinde 15.04.2026-16.04.2026 tarihlerinde 2 (iki) gün iş bırakma eylemi kararı alındığı bildirildi.

ŞANLIURFA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valiliği, Siverek ilçesindeki okul saldırısına ilişkin 1 kişinin gözaltına alındığını, ilçe emniyet müdürlüğü ve ilçe milli eğitim müdürlüğünden 4 yöneticinin görevlerinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okulun eski öğrencisi Ö.K. tarafından düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 16 kişiden 7'sinin taburcu edildiği belirtildi.

Yaralılardan 3'ü ağır, 9 kişinin tedavisinin Şanlıurfa'daki hastanelerde sürdüğü ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Olayın aydınlatılması için Siverek Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Adli soruşturma kapsamlı ve çok yönlü olarak sürdürülmektedir.

Olayın idari yönden soruşturulması amacıyla valiliğimizin talebi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü) tarafından müfettiş görevlendirilmiştir. Ayrıca soruşturma aşamalarının sağlıklı olarak yürütülmesini teminen 2 ilçe emniyet müdürlüğü ve 2 ilçe milli eğitim müdürlüğü yöneticisi görevlerinden uzaklaştırılmıştır. Soruşturma süreçleri bakanlıklarımız ve valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir."

BAKAN TEKİN'DEN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eski öğrencinin okuluna silahla girerek rastgele ateş açması sonucu 16 kişinin yaralandığı olaya ilişkin, "Eğitim ortamlarının güvenliği ve huzuru konusunda hiçbir ihmale müsamaha gösterilmeyecek, benzer hadiselerin bir daha yaşanmaması için gereken tüm tedbirler kararlılıkla alınacaktır." ifadesini kullandı.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meydana gelen silahlı saldırının herkesi derinden sarstığını ve büyük üzüntüye sevk ettiğini belirtti.Olayda yaralanan vatandaşlara acil şifa, öğrencilere, öğretmenlere, velilere ve tüm eğitim camiasına geçmiş olsun dileklerini ileten Tekin, şunları kaydetti:

"Yaşanan hadiseyle ilgili gerekli soruşturma ve incelemeler derhal başlatılmış olup süreç, ilgili kurumlarımızla tam bir koordinasyon içinde ve titizlikle yürütülmektedir. Eğitim ortamlarının güvenliği ve huzuru konusunda hiçbir ihmale müsamaha gösterilmeyecek, benzer hadiselerin bir daha yaşanmaması için gereken tüm tedbirler kararlılıkla alınacaktır."

