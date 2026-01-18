GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Yaygın bir inanışa göre Roma’daki Aşk Çeşmesi’nde dileğinizin gerçekleşmesi için ne yapmanız gerekir? Beyaz’la Joker 25 bin tl’lik soru

- Güncelleme Tarihi:

Yaygın bir inanışa göre Roma’daki Aşk Çeşmesi’nde dileğinizin gerçekleşmesi için ne yapmanız gerekir? Beyaz’la Joker 25 bin tl’lik soru

Roma'nın kalbinde yer alan ve dünyaca ünlü mimari harikalardan biri olan Trevi Çeşmesi, halk arasındaki adıyla "Aşk Çeşmesi", sadece görsel güzelliğiyle değil, etrafında dönen asırlık efsaneleriyle de turistlerin uğrak noktasıdır. Barok mimarinin en görkemli örneklerinden biri olan bu yapıya gelen binlerce kişi, belirli bir ritüeli gerçekleştirerek dileklerinin kabul olacağına ve bu ölümsüz şehre tekrar geri döneceklerine inanır.

Trevi Çeşmesi'nde (Aşk Çeşmesi) dilek tutarken geleneksel olarak ne yapılması gerekir?

Yaygın inanışa göre, dileğinizin kabul olması ve Roma'ya bir kez daha gelmeniz için çeşmeye bozuk para atmanız şarttır. Ancak bu ritüelin "geçerli" sayılması için uyulması gereken çok spesifik bir kural vardır: Parayı sağ elinizle, sol omzunuzun üzerinden havuza fırlatmanız beklenir. Sinema dünyasının klasiklerinden olan "Çeşmedeki Üç Sikke" (Three Coins in the Fountain) filmiyle popülerleşen bu gelenek, her yıl havuzda toplanan milyonlarca Euro'nun yardım kuruluşlarına aktarılmasına da vesile olur.

Cevap: Sağ el ile sol omuz üzerinden havuza bozuk para atmak

Kaynak: Haber Merkezi

