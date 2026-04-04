Yaz tatili ne zaman başlıyor? 2025-2026 eğitim yılı okullar ne zaman kapanacak, 2026-2027 eğitim yılı ne zaman başlayacak?
Milyonlarca öğrenci ve veli, yoğun geçen eğitim öğretim döneminin ardından yaz tatilinin başlangıç tarihini merak etmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi ile birlikte, okulların kapanacağı tarih ve karnelerin dağıtılacağı gün resmiyet kazandı. İşte 2026 yaz tatili başlangıcı ve MEB takviminin ayrıntıları…
2025-2026 eğitim yılı sona yaklaşırken, tatil planlarını şimdiden yapmak isteyen veliler okullar ne zaman kapanacak? sorusuna yanıt arıyor. MEB'in güncel takvimine göre, ikinci dönemin yoğunluğu Haziran ayında verilecek karnelerle sona erecek. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için yaz tatili Haziran ayının son haftası itibarıyla resmen başlayacak. Peki, yaz tatili hangi tarihte başlayacak, 2025-2026 yılı okullar ne zaman kapanacak, yeni dönem ne zaman başlayacak? İşte detaylar...
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
2025-2026 eğitim öğretim yılında okullar, 26 Haziran 2026 Cuma günü kapanacak.
2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yeni eğitim öğretim yılı takvimi henüz ilan edilmedi. Ancak 2026-2027 yılı için derslerin 7 veya 14 Eylül Pazartesi günü başlaması bekleniyor.
