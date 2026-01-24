GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,45
EURO
51,25
STERLİN
59,29
GRAM
7.110,17
ÇEYREK
11.678,01
YARIM ALTIN
23.231,98
CUMHURİYET ALTINI
46.317,87
YAŞAM Haberleri

Yedi yıl çalışıp emekli olan kadrolu eşekler hangi ilimize bağlı ilçe için çalışmaktadır? Çifte Milyon sorusu

- Güncelleme Tarihi:

Yedi yıl çalışıp emekli olan kadrolu eşekler hangi ilimize bağlı ilçe için çalışmaktadır? Çifte Milyon sorusu

Türkiye'de belediyecilik hizmetleri denilince akla gelen en sıra dışı ve sempatik örneklerden biri, bölgenin coğrafi zorlukları nedeniyle yıllardır devam ediyor. Özellikle dar sokakları ve dik yokuşlarıyla ünlü olan bu ilçemizde, çöp toplama araçlarının giremediği noktalarda "kadrolu eşekler" devreye giriyor. Üstelik bu eşekler, tıpkı birer devlet memuru gibi belirli bir hizmet süresinin ardından emekli ediliyor.

Yedi yıl çalışıp emekli olan kadrolu eşekler hangi ilimize bağlı ilçe için çalışmaktadır?

Bu benzersiz uygulama, köklü tarihi ve dar sokaklarıyla bilinen Mardin ilimizin Artuklu ilçesinde (eski adıyla Mardin Merkez) yürütülmektedir. Mardin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde "kadrolu" olarak görev yapan bu eşekler, yaklaşık 7 yıl süren yorucu mesailerinin ardından, düzenlenen törenlerle emekliye ayrılmakta ve ömürlerinin geri kalanını barınaklarda huzur içinde geçirmektedir.

Cevap: Mardin - Artuklu

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER