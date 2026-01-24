Yedi yıl çalışıp emekli olan kadrolu eşekler hangi ilimize bağlı ilçe için çalışmaktadır? Çifte Milyon sorusu

Türkiye'de belediyecilik hizmetleri denilince akla gelen en sıra dışı ve sempatik örneklerden biri, bölgenin coğrafi zorlukları nedeniyle yıllardır devam ediyor. Özellikle dar sokakları ve dik yokuşlarıyla ünlü olan bu ilçemizde, çöp toplama araçlarının giremediği noktalarda "kadrolu eşekler" devreye giriyor. Üstelik bu eşekler, tıpkı birer devlet memuru gibi belirli bir hizmet süresinin ardından emekli ediliyor.

Yedi yıl çalışıp emekli olan kadrolu eşekler hangi ilimize bağlı ilçe için çalışmaktadır?

Bu benzersiz uygulama, köklü tarihi ve dar sokaklarıyla bilinen Mardin ilimizin Artuklu ilçesinde (eski adıyla Mardin Merkez) yürütülmektedir. Mardin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde "kadrolu" olarak görev yapan bu eşekler, yaklaşık 7 yıl süren yorucu mesailerinin ardından, düzenlenen törenlerle emekliye ayrılmakta ve ömürlerinin geri kalanını barınaklarda huzur içinde geçirmektedir.

Cevap: Mardin - Artuklu

Kaynak: Haber Merkezi