Yel değirmenleri, Van Gogh, lale denince akla hangi ülke gelir? Çifte Milyon sorusu

Bazı ülkeler, dünya mirasına bıraktıkları izlerle sadece isimleri anıldığında bile zihinde rengârenk tablolar ve ikonik manzaralar canlandırır. Kuzey Denizi kıyısında yer alan, topraklarının büyük bölümü deniz seviyesinin altında olan bu ülke; mühendislik harikası yel değirmenleri, sanat tarihini değiştiren dâhileri ve sonsuz çiçek tarlalarıyla tanınır.

Yel değirmenleri, Van Gogh ve lale denince akla hangi ülke gelir?

Bu üç simge, ülkenin kimliğini oluşturan temel taşlardır. Lale, ülkenin en büyük ihracat kalemlerinden biri ve her bahar düzenlenen festivallerin başrolüdür. Yel değirmenleri, geçmişte suları tahliye ederek tarım arazisi kazanmak için kullanılan hayati yapılardır. Vincent van Gogh ise, bu toprakların yetiştirdiği ve "Yıldızlı Gece" gibi eserleriyle dünya sanatına yön veren en önemli ressamlardan biridir.

Cevap: Hollanda.

Kaynak: Haber Merkezi